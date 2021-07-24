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Радимов — о лимите: «Если ты умеешь играть в футбол, то будешь востребован»

24 июля 2021, 17:20

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о лимите на легионеров, который действует в российском чемпионате.

Самое главное – работа с детьми. Им надо давать больше. Что касается лимита на легионеров, то я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то ты будешь востребован.

Те, кто мог уехать, уже играют в зарубежных клубах. Остальным для того, чтобы перебраться в Европу, придется пойти на существенное понижение зарплаты.

Недавно рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему у клуба нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 08:43
Согласен, нужно доверять молодым, но в первую очередь ни в коем случае не платить им баснословные зарплаты. Иначе, жизнь удалась, дорогие тачки, телки, зачем напрягаться.
протон1
протон1
24 июля в 20:22
Динамики вчера показали, что можно и молодежью побеждать. Тот, кто сильнее, то и должен играть
msa79
msa79
24 июля в 20:15
Всё очень просто, жизнь во многом происходит по нескольким основным принципам, один из них это "здесь и сейчас", мало кто будет делать ставку на долгосрочное развитие и перспективы, так как у нас вся экономика не конкурентно-рыночная, а государственно-ориентированная, то этот принцип будет во многих сферах главенствовать, будь то спорт, культура или бизнесс, или ещё что то. Отсюда и понятна вся эта неразбериха с переходом молодёжи во взрослый спорт. Плюс не маловажный другой принцип, взаимосвязанный с вышеуказанным, он ещё с советских времён длится "страна ещё героев нарожает". Ну не появится сегодня какой то игрок, то завтра появится, а пока легионер (или натурализованный). И есть ещё пара-тройка вещей которые лет 20-30 будут нас держать на обочине развития. Это я из собственного опыта работы в муниципальных, региональных и федеральных госструктур и учреждений, вывод делаю.
cska1948
cska1948
24 июля в 19:55
"...Самое главное – работа с детьми. Им надо давать больше..."
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За всё надо платить! В том числе и за то, что "им надо давать больше"! А кто будет за ЭТО платить, если львиная доля денег будет уходить на легов?
karnager
karnager ответ Байкал-38 (раскрыть)
24 июля в 19:41, ред.
наших не пустили, потому что бабок у родителей нет отстегнуть за место в сборной. У нас в сборной несколько типов футболистов - по семейным узам и блату, за % с контрактов и гонораров, или у кого медийка распиарена.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
24 июля в 18:55
да какие дети, никому они нафиг не нужны ваши дети, это только по телеку говорят, а в реальности если тебе 15-18 лет, ты типа крут, лучший бомбардир кожаных мячей подряд, думаешь пробиться во взрослый футбол. И тут приезжает дядя на дорогой машине и говорит если хочешь засветиться плати 1-2 миллиона!!!(это ппц) и не факт что пойдет, это просто шанс. И если у тебя обычные родители -не стать тебе футболистом, хоть ты месси. Есть хорошие школы при крупных клубах, но этого ничтожно мало.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Caniggia (раскрыть)
24 июля в 18:47
Если ты про Захаряна и Тюкавина, то наверное да.
А так в этом плане на сегодня лидер Локо. Сравни составы и увидишь, что половина своих воспитанников. В последнее время отмечу ещё Спартак (хоть и не люблю его).
Поначалу нравился в этом плане Краснодар, но в последние два три года это наверное самый анти клуб по своим воспитанникам. Последних выживают, скупая легионеров и пенсионеров.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Медив (раскрыть)
24 июля в 18:41
Если не знаете, зачем пишите?
В то время им никто денег не давал, их просто не пустили.
nikoladolgov
nikoladolgov
24 июля в 18:32
Надо чтоб в РПЛ и ФНЛ играли только россияне, никаких легионеров и тогда все наладится !
А этих 14ков типа Радимова гнать подальше !
Медив
Медив ответ Байкал-38 (раскрыть)
24 июля в 18:12
Этим чемпионам в 18 лет дали такие бабки, сколько они бы не заработали за всю жизнь на заводе. Если человек не хочет играть, то тут его хоть в десна целуй, хоть каждый раз в состав ставь - смысла не будет. Сейчас закончатся команды из Азербайджана, и дети лимита снова будут вылетать от всяких чехов. Это если повезёт. Могут и от киприотов
Caniggia
Caniggia
24 июля в 18:10
Складывается ощущение, что лучше всех в российских молодых игроках разбирается и им доверяет, немец Шварц!
bashnat013
bashnat013
24 июля в 18:08, ред.
Один только вопрос ГДЕ научиться играть в футбол???и у кого в детских школах тренеров легионеров нет!!!
Байкал-38
Байкал-38
24 июля в 17:55
С одной стороны Радимов прав, но давайте посмотрим с другой.
Сколько раз наши юниоры уделывали всех в Европе?
Золото 2006, 2013, бронза 2015.
Ну и где эти золотые составы? Пару тройка игроков добрались до главной команды.
И то два из них посчастливилось попасть в Локо, где молодым реально доверяют. Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов. Других же просто не пустили в состав из-за легионеров.
Зачем нужен талантливый игрок если он заиграет через пару лет, когда задачу надо решать сегодня. Лучше купить опытных легионеров, а молодые пусть деградируют в ПФЛ и ФНЛ. Вот пока такие как Радимов будут так думать, футбола у нас не будет. Надо доверять молодым!
ЮЗИК
ЮЗИК
24 июля в 17:50
Поэтому и надо убрать лимит
Бен Зопилой
Бен Зопилой
24 июля в 17:45
... будешь востребован по полной программе даже Танюшкой Булановой!
RBA
RBA
24 июля в 17:45
Лимит надо отменять и резать зарплаты игрокам. Толком не играют, но деньги за российский паспорт получают приличные.
Брулин
Брулин
24 июля в 17:43
Если ты умеешь играть в футбол, то будешь востребован в любом случае, даже если тебя переедет автобус.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 июля в 17:39
Мало быть востребованным....
Надо ещё попасть в такую команду где нет дорогостоящих импортных игроков...
Не все же тренеры как Шварц...способны ставить в основу Тюкавиных-Захорянов...а забугорных кудесников Нжи и Слаев держать на лавке....
6uBeC
6uBeC
24 июля в 17:32
Все по делу только местное бл. дство думает совсем по другому у всех свои цели
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 июля в 17:31
Влад сегодня отжжигает....))))
Не успел поделить соперников Зенита на главных и неглавных,на соседней ветке - взялся за лимит....
beefs
beefs
24 июля в 17:25
скорее всего, если хорошо играешь...
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