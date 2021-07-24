Радимов — о лимите: «Если ты умеешь играть в футбол, то будешь востребован»

Наставник «Зенита-2» высказался о лимите на легионеров, который действует в российском чемпионате.

Самое главное – работа с детьми. Им надо давать больше. Что касается лимита на легионеров, то я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то ты будешь востребован.

Те, кто мог уехать, уже играют в зарубежных клубах. Остальным для того, чтобы перебраться в Европу, придется пойти на существенное понижение зарплаты.