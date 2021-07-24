Радимов — о лимите: «Если ты умеешь играть в футбол, то будешь востребован»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о лимите на легионеров, который действует в российском чемпионате.
Самое главное – работа с детьми. Им надо давать больше. Что касается лимита на легионеров, то я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то ты будешь востребован.
Те, кто мог уехать, уже играют в зарубежных клубах. Остальным для того, чтобы перебраться в Европу, придется пойти на существенное понижение зарплаты.
Недавно рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему у клуба нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков.
Сколько раз наши юниоры уделывали всех в Европе?
Золото 2006, 2013, бронза 2015.
Ну и где эти золотые составы? Пару тройка игроков добрались до главной команды.
И то два из них посчастливилось попасть в Локо, где молодым реально доверяют. Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов. Других же просто не пустили в состав из-за легионеров.
Зачем нужен талантливый игрок если он заиграет через пару лет, когда задачу надо решать сегодня. Лучше купить опытных легионеров, а молодые пусть деградируют в ПФЛ и ФНЛ. Вот пока такие как Радимов будут так думать, футбола у нас не будет. Надо доверять молодым!
Сколько раз наши юниоры уделывали всех в Европе?
Золото 2006, 2013, бронза 2015.
Ну и где эти золотые составы? Пару тройка игроков добрались до главной команды.
И то два из них посчастливилось попасть в Локо, где молодым реально доверяют. Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов. Других же просто не пустили в состав из-за легионеров.
Зачем нужен талантливый игрок если он заиграет через пару лет, когда задачу надо решать сегодня. Лучше купить опытных легионеров, а молодые пусть деградируют в ПФЛ и ФНЛ. Вот пока такие как Радимов будут так думать, футбола у нас не будет. Надо доверять молодым!
А так в этом плане на сегодня лидер Локо. Сравни составы и увидишь, что половина своих воспитанников. В последнее время отмечу ещё Спартак (хоть и не люблю его).
Поначалу нравился в этом плане Краснодар, но в последние два три года это наверное самый анти клуб по своим воспитанникам. Последних выживают, скупая легионеров и пенсионеров.
А так в этом плане на сегодня лидер Локо. Сравни составы и увидишь, что половина своих воспитанников. В последнее время отмечу ещё Спартак (хоть и не люблю его).
Поначалу нравился в этом плане Краснодар, но в последние два три года это наверное самый анти клуб по своим воспитанникам. Последних выживают, скупая легионеров и пенсионеров.