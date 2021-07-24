Семак: «Заслуженно победили в очень сложном матче»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о победе над «Химками».
Матч получился непростым. Конечно, хотелось бы забить в начале, — был очень хороший момент у Андрея Мостового — тогда, возможно, игра сложилась бы по-другому. Вместо забитого мяча мы еще и пропустили, усложнили себе задачу, но вышли с честью и заслуженно победили в очень сложном матче. Поздравляю команду, понимаю, не все сейчас находятся в оптимальном состоянии, что понятно и естественно. Будем работать дальше, улучшать качество игры. Нам нужно как можно реже терять очки.
Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.
Ракицкому просто не дадут столько времени для навеса. Форвард соперника, в отличие от Себаи, реализует выход один на один. Вот так сценарии побед в РПЛ и превращаются в серии поражения в еврокубках. Ничего нового тактически нет, а готовность средняя. Громко и ярко можно и нырнуть на дно. Ошибки соперников в РПЛ, которые не работают в Еврокубках..
Ракицкому просто не дадут столько времени для навеса. Форвард соперника, в отличие от Себаи, реализует выход один на один. Вот так сценарии побед в РПЛ и превращаются в серии поражения в еврокубках. Ничего нового тактически нет, а готовность средняя. Громко и ярко можно и нырнуть на дно. Ошибки соперников в РПЛ, которые не работают в Еврокубках..
Ну,так это же гигимон....)))
Ну,так это же гигимон....)))
Химкам в любом случае респект за игру.
Химкам в любом случае респект за игру.