Семак: «Заслуженно победили в очень сложном матче»

Наставник «Зенита» рассказал о победе над «Химками».

Матч получился непростым. Конечно, хотелось бы забить в начале, — был очень хороший момент у Андрея Мостового — тогда, возможно, игра сложилась бы по-другому. Вместо забитого мяча мы еще и пропустили, усложнили себе задачу, но вышли с честью и заслуженно победили в очень сложном матче. Поздравляю команду, понимаю, не все сейчас находятся в оптимальном состоянии, что понятно и естественно. Будем работать дальше, улучшать качество игры. Нам нужно как можно реже терять очки.