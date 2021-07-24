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Семак: «Заслуженно победили в очень сложном матче»

24 июля 2021, 22:08
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о победе над «Химками».

Матч получился непростым. Конечно, хотелось бы забить в начале, — был очень хороший момент у Андрея Мостового — тогда, возможно, игра сложилась бы по-другому. Вместо забитого мяча мы еще и пропустили, усложнили себе задачу, но вышли с честью и заслуженно победили в очень сложном матче. Поздравляю команду, понимаю, не все сейчас находятся в оптимальном состоянии, что понятно и естественно. Будем работать дальше, улучшать качество игры. Нам нужно как можно реже терять очки.

Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.

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oFANATo
oFANATo
24 июля в 23:15
В Лиге чемпионов медлительную команду с забросами на тяжелого форварда в схеме 4-4-2 отправят на четвертое место.

Ракицкому просто не дадут столько времени для навеса. Форвард соперника, в отличие от Себаи, реализует выход один на один. Вот так сценарии побед в РПЛ и превращаются в серии поражения в еврокубках. Ничего нового тактически нет, а готовность средняя. Громко и ярко можно и нырнуть на дно. Ошибки соперников в РПЛ, которые не работают в Еврокубках..
rubinovyi2
rubinovyi2
24 июля в 23:15
    Cat01
    Cat01
    24 июля в 23:02
    Старт дан, начало положено!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    24 июля в 22:57
    Вратарь вас вытащил!
    протон1
    протон1
    24 июля в 22:57
    Семак как робот: сухо, лаконично и без эмоций.
    Брулин
    Брулин
    24 июля в 22:26
    Пока в РФС будут рулить Газпром и выжившие из ума старперы то ничего не изменится. А Семак абсолютно тупой и безмозглый 56, он им нравится как и Дзюба, потому что без мозгов и без мыслей!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 июля в 22:22
    Длинная скамейка по сути сделала результат. Химки были хороши, но на весь матч их не хватило, а жаль, смотрелись очень достойно . Но силенки небезграничны , а усилить игру не было возможности. Да и Миша Кержаков сегодня выручил питерцев не раз и не два.
    Химкам в любом случае респект за игру.
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    24 июля в 22:15
    разница в классе огромная
    nubom
    nubom
    24 июля в 22:12, ред.
    За такие заслуги штрафовать нужно....
    Ironigor
    Ironigor
    24 июля в 22:10
    Кержакову надо сказать спасибо, а то бы сейчас сопли по микрафону размазывал !!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 июля в 22:10
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