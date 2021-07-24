Набиуллин рассказал, кто из игроков в России впечатлил его своей скоростью

Новичок «Химок» рассказал, как работает над своими скоростными качествами и назвал игрока, который впечатлил его своей скоростью.

Почему я выбрал 11-й номер? Когда команда играет в пять защитников, я — латераль, который закрывает всю бровку. Тренерский штаб говорит мне больше подключаться к атакам, поэтому, когда я играю впереди, то становлюсь фактически ещё одним нападающим. Решил попробовать что-то новенькое и выбрал такой номер.

Моя сильная сторона — скорость? Больше работаю над частотой и резкостью. В скорости прибавляешь, когда не халтуришь, а выполняешь эти упражнения на максимуме. Также тренеры говорили, чтобы я больше бегал, потому что у меня такая позиция. Ну и с детства я любил короткие и длинные дистанции. Это помогло развить скорость и выносливость.

Какая коронная дистанция была? 300 метров.

Есть ли в России игрок, который впечатляет своей скоростью? Есть. И не один. Их много, по пальцам не пересчитать. Из русских — Самошников очень быстрый.