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Набиуллин рассказал, кто из игроков в России впечатлил его своей скоростью

24 июля 2021, 16:30

Новичок «Химок» Эльмир Набиуллин рассказал, как работает над своими скоростными качествами и назвал игрока, который впечатлил его своей скоростью.

Почему я выбрал 11-й номер? Когда команда играет в пять защитников, я — латераль, который закрывает всю бровку. Тренерский штаб говорит мне больше подключаться к атакам, поэтому, когда я играю впереди, то становлюсь фактически ещё одним нападающим. Решил попробовать что-то новенькое и выбрал такой номер.

Моя сильная сторона — скорость? Больше работаю над частотой и резкостью. В скорости прибавляешь, когда не халтуришь, а выполняешь эти упражнения на максимуме. Также тренеры говорили, чтобы я больше бегал, потому что у меня такая позиция. Ну и с детства я любил короткие и длинные дистанции. Это помогло развить скорость и выносливость.

Какая коронная дистанция была? 300 метров.

Есть ли в России игрок, который впечатляет своей скоростью? Есть. И не один. Их много, по пальцам не пересчитать. Из русских — Самошников очень быстрый.

Также недавно Набиуллин рассказал, почему он выбрал «Химки».

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Все комментарии
протон1
протон1
24 июля в 23:24
Химки серьезный клуб….. где вы их берёте?))
stanichnik
stanichnik
24 июля в 18:29
Набиулин, Самошников, Скопинцев все трое одинаково быстрые и техничные левые защитники, способные сыграть и на позиции латераля при игре с тремя центральными защитниками.
mihaluch
mihaluch
24 июля в 17:22
Бегай пока молодой.
Cat01
Cat01
24 июля в 16:32
Мы этого не заметили
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