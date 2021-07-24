ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ерохин: «Начало сезона не совсем простое»

24 июля 2021, 21:19
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о победе над «Химками».

Вышли с Лешей Суторминым на замену, чтобы помочь команде, тем более что матч тяжело складывался, отыгрывались по ходу дела. Начало сезона не совсем простое. Хорошо, что так получилось. Удалось выйти и помочь команде. Что касается гола, Ярослав Ракицкий вновь сделал свою филигранную передачу, оставалось её только замкнуть.

Это начало сезона. Мы выполняем одну задачу — чтобы «Зенит» выигрывал. А то, что сейчас удается так удачно выходить на замену, — это хорошо. Хочется, чтобы результативность осталась и в дальнейшем, вне зависимости от того, буду ли я выходить в старте или на замену.

Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.

Все новости
Карпин рассказал, будет ли вызывать Дзюбу в сборную России
Сегодня, 14:27 Комментарии24
Пономарёв: «Заболотный слаб, он не уровень ЦСКА!»
Сегодня, 12:44 Комментарии11
С. Иванов — о РПЛ: «Не надо устраивать огромную кормушку вокруг футбола»
Сегодня, 12:33 Комментарии18
Бабаян: «Задача ЦСКА — побеждать в каждом следующем матче»
Сегодня, 11:33 Комментарии9
Шварц: «Сейчас я пытаюсь читать на кириллице, уже спрягаю глаголы»
Сегодня, 10:21 Комментарии8
Газизов: «Общая масса игроков „Уфы“ не против вакцинации»
Сегодня, 09:15 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
24 июля в 23:21
Ерохин как наконечник вообще топ)
Zenit_84
Zenit_84
24 июля в 21:58, ред.
Ничего сложного 3-1,3-0, 3-1
ermak6848
ermak6848
24 июля в 21:30
    Q-J-G
    Q-J-G
    24 июля в 21:28
    Да нормальное начало...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100