Ерохин: «Начало сезона не совсем простое»

Полузащитник «Зенита» рассказал о победе над «Химками».

Вышли с Лешей Суторминым на замену, чтобы помочь команде, тем более что матч тяжело складывался, отыгрывались по ходу дела. Начало сезона не совсем простое. Хорошо, что так получилось. Удалось выйти и помочь команде. Что касается гола, Ярослав Ракицкий вновь сделал свою филигранную передачу, оставалось её только замкнуть.

Это начало сезона. Мы выполняем одну задачу — чтобы «Зенит» выигрывал. А то, что сейчас удается так удачно выходить на замену, — это хорошо. Хочется, чтобы результативность осталась и в дальнейшем, вне зависимости от того, буду ли я выходить в старте или на замену.