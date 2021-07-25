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«Интер» намерен продать Перишича

вчера, 09:36

«Интер» надеется продать полузащитника Ивана Перишича этим летом, чтобы освободить место для других подписаний.

Calciomercato сообщает, что на данный момент у миланцев нет предложений по хорватскому хавбеку, контракт которого с «Интером» истекает летом 2022 года.

Отмечается, что «нерадзурри» хотят подписать еще одного вингера, поэтому им нужно высвободить 4,5 миллиона евро, которые они тратят на зарплату Перишича.

Ранее появлялась информация, что «Интер» собирается расстаться с еще двумя футболистами.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:36
Нужно было Баварии отдавать тогда, он точно получше Косты и денег бы получили, Щас будет трудно найти покупателя, все таки вингеры первые страдают от возраста
ОПС
ОПС
вчера в 12:21
Никто ж не мешает.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:40
Хотите,так продавайте.
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