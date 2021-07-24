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Кварацхелия договорился с «Миланом»

24 июля 2021, 19:51

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Милане».

Утверждается, что бывший защитник итальянской команды Каха Каладзе поможет осуществить данную сделку.

Ранее слухи отправляли хавбека в немецкий клуб.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:52
Грузин за грузина впишется)))
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 09:04
Хвичу столько раз уже "женили" на евроклубы, что уже думаешь да уж быстрей бы забрали, в игре Рубина он уже становится всё менее заметной фигурой.
112910415
112910415
вчера в 07:42
Достоверность не доказана
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 07:39
Причем - брехня от первого до последнего слова.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 01:47
Удачи в новом клубе.
RBA
RBA
вчера в 01:32
Они Влашича в аренду хотят взять, а Хвичу сразу купить. Странно.
berda2003
berda2003
24 июля в 23:17
два 14ка комментатора задолбали весь матч со спартаком, как вроде потерявшуюся собаку искали: "... хвича, хвича..."
dzvinka
dzvinka
24 июля в 22:52
там уже пол грузии "помощников", и пол татарстана)))
парню надо драть когти отсюда пока молодой
Triem
Triem
24 июля в 22:34
Каха Каладзе сейчас мэр Тбилиси. Откуда время найдет помочь этой сделке?!
88_DEIVID
88_DEIVID ответ старый слонище (раскрыть)
24 июля в 22:15
Его и во втором сожрали, он даже от Рассказова убежал на другой фланг. Не стоит он 20. Матч показал - ни паса, ни удара.
в РПЛ 20 вообще мало кто реально стоит и уж тем более это не Хвича.
за 4 гола и 4 голевых в слабом РПЛ 20 не платят.
Союзник противников
Союзник противников
24 июля в 22:15
Пока всё это брехня.
barcamilan
barcamilan
24 июля в 22:14
да какой нафик хвича?
zooveterinar
zooveterinar
24 июля в 22:13
В Милан,это великолепно, Кварцхелия это игрок же сборной грузии.?!!
старый слонище
старый слонище ответ 88_DEIVID (раскрыть)
24 июля в 22:12
Во втором не сожрали...Испанцам и грекам в отборе уже забивал(играя за далеко не сильнейшую сборную)-так что 20 вполне стоит.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
24 июля в 22:08
Милан, опомнись!
Zenit_84
Zenit_84
24 июля в 21:50
Еще вилами по воде писано
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ makkie (раскрыть)
24 июля в 21:36
Сначала Рубин с Хвичей отберет очки у спартака!
oFANATo
oFANATo
24 июля в 21:35
И что никаких аренд с правом не обезательного выкупа?)))))))))
msa79
msa79 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
24 июля в 21:27
Пусть будет по вашему 😄
88_DEIVID
88_DEIVID ответ msa79 (раскрыть)
24 июля в 21:05
Он не наиграл на 15. Статистика его даже на 10 не тянет, за перспективу только и платить.
msa79
msa79 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
24 июля в 21:03
Поэтому разговор про 15-20, а не про 30-40 и более. А за 10 пусть лучше здесь играет еще несколько годков.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ msa79 (раскрыть)
24 июля в 21:01
10 это адекватная цена за игрока у которого только перспективы.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ msa79 (раскрыть)
24 июля в 21:00
И какие это перспективы? На уровне слабейшего чемпионата РПЛ. Это не Бундеслига, не Лига1. Может он сборную свою вывел на большой турнир или в еврокубках разрывал обороны сильных клубов? Нет Тут много и не пахнет по цене. 15 максимум.
Его вон Рассказов сожрал в первом тайме.
msa79
msa79 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
24 июля в 20:57, ред.
За надежды и перспективы, за молодых игроков, за это в основном и платят. Много, вещь относительная, Рубин думаю расчитывают на 15-20, Милан больше 10 не даст, вот о чём я писал.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ msa79 (раскрыть)
24 июля в 20:54
А за что там платить много?
Обезжиренный
Обезжиренный
24 июля в 20:50
После суровой РПЛ молодой грузин будет кайфовать в Серии
beefs
beefs
24 июля в 20:37
ну что же, можно поздравить с хорошей сделкой...
-Хостинский-
-Хостинский-
24 июля в 20:36, ред.
Если эта сделка осуществлена будет , то Влашич в Милане уже не окажется
1bear
1bear
24 июля в 20:29
"утка"очередная,но цену себе нужно "набивать")))))))
Василий 50
Василий 50
24 июля в 20:29
Вилами на воде...
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