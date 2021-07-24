Кварацхелия договорился с «Миланом»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Милане».
Утверждается, что бывший защитник итальянской команды Каха Каладзе поможет осуществить данную сделку.
Ранее слухи отправляли хавбека в немецкий клуб.
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Милане».
Утверждается, что бывший защитник итальянской команды Каха Каладзе поможет осуществить данную сделку.
Ранее слухи отправляли хавбека в немецкий клуб.
парню надо драть когти отсюда пока молодой
парню надо драть когти отсюда пока молодой
в РПЛ 20 вообще мало кто реально стоит и уж тем более это не Хвича.
за 4 гола и 4 голевых в слабом РПЛ 20 не платят.
в РПЛ 20 вообще мало кто реально стоит и уж тем более это не Хвича.
за 4 гола и 4 голевых в слабом РПЛ 20 не платят.
Его вон Рассказов сожрал в первом тайме.
Его вон Рассказов сожрал в первом тайме.