Гендиректор «Рубина»: «Карпин давно перерос ситуацию с Дзюбой»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
Мне нравится выбор РФС, потому что Карпин парень с харизмой, он сможет найти общий язык с ребятами. Плюс он вырос как тренер, на мой взгляд. Я в него верю. Считаю, нам надо поддержать его.
Что важно, мне кажется, он самодостаточный парень, не будет сильно рефлексировать из-за чего-то, воевать и вспоминать старые истории, а будет просто делать свое дело.
Я про конфликт с Дзюбой. Не думаю, что что-то может снова случиться. Карпин давно перерос это, он совершенно другой сейчас. Плюс посмотрите, какую работу он делает в «Ростове». Там очень непростая ситуация, он каждый год новую команду тренирует, и она у него играющей получается. Думаю, пройдет несколько туров — и у «Ростова» все будет хорошо.
Посмотрим , что решит Карпин??? Надеюсь , он примет правильное решение.
Всем здоровья.
Посмотрим , что решит Карпин??? Надеюсь , он примет правильное решение.
Всем здоровья.
Нет. Что интересно. Бердыев, для них старый, прошлый век и ещё сто отговорок, а столб, стоящий 95 минут в штрафной и, который сто пудов не играл бы у КББ, это наше все! Ну просто капздец.. Тошно от этих лицемеров..
Да ну их ** ***!
Нет. Что интересно. Бердыев, для них старый, прошлый век и ещё сто отговорок, а столб, стоящий 95 минут в штрафной и, который сто пудов не играл бы у КББ, это наше все! Ну просто капздец.. Тошно от этих лицемеров..
Да ну их ** ***!
"– Артём, смотри. Сейчас бежишь вот туда, потом ещё чуть подальше, а потом 3.... из сборной".
"– Артём, смотри. Сейчас бежишь вот туда, потом ещё чуть подальше, а потом 3.... из сборной".