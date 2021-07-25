Гендиректор «Рубина»: «Карпин давно перерос ситуацию с Дзюбой»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о назначении на пост главного тренера сборной России.

Мне нравится выбор РФС , потому что Карпин парень с харизмой, он сможет найти общий язык с ребятами. Плюс он вырос как тренер, на мой взгляд. Я в него верю. Считаю, нам надо поддержать его.

Что важно, мне кажется, он самодостаточный парень, не будет сильно рефлексировать из-за чего-то, воевать и вспоминать старые истории, а будет просто делать свое дело.

Я про конфликт с Дзюбой. Не думаю, что что-то может снова случиться. Карпин давно перерос это, он совершенно другой сейчас. Плюс посмотрите, какую работу он делает в «Ростове». Там очень непростая ситуация, он каждый год новую команду тренирует, и она у него играющей получается. Думаю, пройдет несколько туров — и у «Ростова» все будет хорошо.