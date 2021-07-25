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Гендиректор «Рубина»: «Карпин давно перерос ситуацию с Дзюбой»

вчера, 10:52

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Мне нравится выбор РФС, потому что Карпин парень с харизмой, он сможет найти общий язык с ребятами. Плюс он вырос как тренер, на мой взгляд. Я в него верю. Считаю, нам надо поддержать его.

Что важно, мне кажется, он самодостаточный парень, не будет сильно рефлексировать из-за чего-то, воевать и вспоминать старые истории, а будет просто делать свое дело.

Я про конфликт с Дзюбой. Не думаю, что что-то может снова случиться. Карпин давно перерос это, он совершенно другой сейчас. Плюс посмотрите, какую работу он делает в «Ростове». Там очень непростая ситуация, он каждый год новую команду тренирует, и она у него играющей получается. Думаю, пройдет несколько туров — и у «Ростова» все будет хорошо.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:31
если будет полезен почему не взять.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:13
вчера все видели какой Дзюпа только его убрали как тут же Зенит заиграл по другому и выиграл игру и хватит уже пиарить этого игрочишку его время уходит пусть сидит на скамейке и выходит на 5-10 минут на замену
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:08
Забудьте про Дзюбу в конце концов, не может вся команда играть в навесы на него, вскоре он и в, Зените частенько будет присаживаться на лавку.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:31
А сам Дзюба не хочет сосредоточится только на игре за клуб??? Пора бы уже задуматься. Тогда и разговоров про него будет меньше, да и сборной пора менять игру в "дзюбобол". Дзюба за последнее время столько негатива наворотил , что легче с ним просто расстаться , чем ждать от него новых закидонов.
Посмотрим , что решит Карпин??? Надеюсь , он примет правильное решение.
Всем здоровья.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 12:26
дзюба уже изжил себя. нечего ему в сборной делать. есть намного моложе игроки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:16
Да и Дзюба маленько повзрослел...
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:11
Конечно. проблем с Дзюбой не будет - Карпин просто не заметит его.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:04
Не успел Карпин протереть глаза, а Дзюбу уже всеми фибрами души навяливают новоиспечёному.
Нет. Что интересно. Бердыев, для них старый, прошлый век и ещё сто отговорок, а столб, стоящий 95 минут в штрафной и, который сто пудов не играл бы у КББ, это наше все! Ну просто капздец.. Тошно от этих лицемеров..
Да ну их ** ***!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:53
Осталось подождать когда сборная перерастет Дзюбу. Думаю, что все решится просто и без лишних эмоций:
"– Артём, смотри. Сейчас бежишь вот туда, потом ещё чуть подальше, а потом 3.... из сборной".
Сп62
Сп62
вчера в 11:47
Будет, как в последнем матче, руководить игрой по телефону.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:58
То есть,утверждает ,что "Ростов" не вылетит...Согласен,но на этом все их достижения закончатся.
Брулин
Брулин
вчера в 10:54
Дзюбе пора уже завязывать со сборной
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