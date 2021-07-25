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Деспотович: «Если бы меня не отправили в Казахстан, то играл бы в „Реале“»

вчера, 09:01
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением о своей игре в матче первого тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

В прошлом году «Рубин» показал, что может играть с любой командой. К сожалению, лишь к концу сезона нам удалось показать что мы хорошая команда. Сейчас мы вместе уже год… Теперь у нас есть новые игроки, которые здорово помогают нам. Думаю, «Рубин» может претендовать на самые высокие места. Закончить в зоне Лиги чемпионов? Да, мы можем.

Думаю, что я справился и хорошо сыграл против связки Жиго — Джикия: старался выигрывать каждое единоборство. У нас такая команда, что если нападающие не цепляются за мячи, то атаки заканчиваются быстро.

Я в России уже третий год — в Премьер-Лиге есть защитники лучше Жиго. Кто? Не могу назвать вам их фамилии, так как я ни с кем не имел проблем. У меня не было проблем ни с одним из защитников. Я играл против Ловрена, который играл в «Ливерпуле», и я вообще его не чувствовал за спиной. Если бы меня не отправили в Казахстан в 22 года, то я играл бы в «Реале». Сейчас уже поздно.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как команде удалось обыграть «Спартак».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 18:22
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Tostao
Tostao
вчера в 18:14, ред.
Мечты, мечты, где ваша сладость...


По умыслу злому был выполнен план,
И сослан был гений в глухой Казахстан.
А так бы в "Реале" наш серб зажигал,
И там бы не Жигу, а Альбу гонял.
Да что там ваш Альба, ах Боже ж ты мой!
Не чувствовал он ЛаврЕна за спиной!
... Не будем его мы сейчас осуждать,
Пусть только мечты не мешают играть.
протон1
протон1
вчера в 18:08
Деспотович красава) Он мегатролль, но при этом всегда отвечает на все вопросы с каменным лицом, как будто действительно так считает) Лучший Джордже)
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:36
Очень скромный парень.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:50
какое самомнение у игрочишки ты бы хоть десятку голов забил за 10 лет за Реал тогда может быть и базарил а так только во сне играешь или в ФИФА
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:26
Что еще раз подтверждает, что ты вырвал слова из контекста?
Всё интервью не осилил что ли?)
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:42
Могу сказать, что «Спартак» готов и Лигу чемпионов выиграть.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:14
— В этом сезоне «Спартак» готов стать чемпионом?

— Хочется сказать «готов». Давайте я так и скажу: готов. Но говорить можно все, что хочешь. Могу сказать, что «Спартак» готов и Лигу чемпионов выиграть. Но важны не слова, а дела.
Состав собран хороший. Фактически у нас два состава, которые могут помогать друг другу. Нам предстоит играть на два фронта, это будет непросто. Я верю, что «Спартак» будет чемпионом, но только время покажет, случится ли это на самом деле. И чтобы не быть голословным, лучше просто промолчать
_____________________________________

Вот интервью Рассказова.
Где ты тут увидел, что он собирается Лигу Чемпионов выиграть? Может хватит слова из контекста вырывать?
Не вижу никакого "срыва крыши".
Сп62
Сп62
вчера в 11:59
Ну что ж, повеселил народ, и то хорошо.
RBA
RBA
вчера в 11:55
Ещё один фантазёр вылез.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:49
Ну, да есть и у нас в РПЛ клоуны вселенского масштаба. Тут на днях один клоун Колька Рассказов, знаешь такого? рассказывал как со Спартаком собрался чемпионат и лигу чемпионов выиграть.
У парня конкретно на юбилей крышу сорвало, ну ладно чемпионат, а ЛЧ... Тут я скорее Деспота в Реале увижу, чем такое свершится. Совсем голова у него больна, однако.
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:33
с вами то, такая тактика сработала))))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:27
Деспот от скромности точно не умрет))
makkie
makkie
вчера в 11:24
А вчера Деспот играл вообще?
Запомнилось только, как он локтём въехал в лицо Жиго - и получил за это карточку.
В остальном Жиго и Джикия его съели просто.

ЧСВ у парня зашкаливает явно!
Странникъ
Странникъ
вчера в 11:06
Есть дороги, которые выбираем мы. И есть дороги, которые выбирают нас.
В любом случае всем дана воля противиться обстоятельствам. Таки о чём речь?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:05
Деспот:
Аааах если бы сбылась моя мечта
Какая жизнь настала бы тогда
Аааах если бы мечта сбылась
Какая жизнь тогда бы началась...

Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:55
Болтун,вчера ты ничем не блеснул,значит-на своём месте! Можно снова в Казахстан отправлять.
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:46
если бы да кабы, то во рту росли грибы. Каждый второй мнит себя неудавшимся игроком Реала
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:35
Вот трепло!
berda2003
berda2003
вчера в 10:34
если бабушке маленький писюн - она будет дедушкой...
если сам себя не похвалишь - ходишь, как обос...анный...
и т.д.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 10:20
Ага, в Реале. В Сосьедаде.
d_fincher
d_fincher
вчера в 10:18
Обыграли команду с новым тренером и уверены не только в своём чемпионстве, но что достойны играть в Реале. Просто эталонные... РПЛщики.
Ozabot
Ozabot
вчера в 10:17
В Казахстане ему платили больше, чем в «Реале», так что хай жаловаться. И даже в казахской лиге он не был самым лучшим. Так, статист с сомнительной стабильностью и забавной фамилией под стать местного батьки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:16
Ну прям Сахаров в футбольном мире!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:13
Итак все неплохо складывается.
dok66
dok66
вчера в 10:01
Да , жалко , что Реал уплыл . Но Рубин то покруче будет .
Брулин
Брулин
вчера в 09:58
Красиво - с юмором! Скоро весь Рубин будет такие интервью давать! С самоиронией полный порядок. И Дзюбу красиво ......
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 09:56
Вот это заявленьице!
311
311
вчера в 09:56
Кто и за что сослал его в Казахстан против его воли?)
particular
particular
вчера в 09:56
Непризнанный талант с нераскрытыми возможностями...
Его сложную действительность разбавляют галлюцинации из прошлого...
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