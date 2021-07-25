Деспотович: «Если бы меня не отправили в Казахстан, то играл бы в „Реале“»

Нападающий «Рубина» поделился мнением о своей игре в матче первого тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

В прошлом году «Рубин» показал, что может играть с любой командой. К сожалению, лишь к концу сезона нам удалось показать что мы хорошая команда. Сейчас мы вместе уже год… Теперь у нас есть новые игроки, которые здорово помогают нам. Думаю, «Рубин» может претендовать на самые высокие места. Закончить в зоне Лиги чемпионов? Да, мы можем.

Думаю, что я справился и хорошо сыграл против связки Жиго — Джикия: старался выигрывать каждое единоборство. У нас такая команда, что если нападающие не цепляются за мячи, то атаки заканчиваются быстро.

Я в России уже третий год — в Премьер-Лиге есть защитники лучше Жиго. Кто? Не могу назвать вам их фамилии, так как я ни с кем не имел проблем. У меня не было проблем ни с одним из защитников. Я играл против Ловрена, который играл в «Ливерпуле», и я вообще его не чувствовал за спиной. Если бы меня не отправили в Казахстан в 22 года, то я играл бы в «Реале». Сейчас уже поздно.