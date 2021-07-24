Николич: «Хочу поздравить команду с важной победой»

Рулевой «Локомотива» отреагировал на победу над тульским «Арсеналом» в 1-м туре РПЛ .

Хочу поздравить команду с важной победой, очень рад за три очка сегодня, ведь мы играли без болельщиков. Психологически очень важно, что справились с этим. У нас был хороший прессинг, мы очень счастливы.

Первый тур сложный: начало сезона, перестройка команды, многие ушли… Еще и без болельщиков. Я горжусь, что мы выиграли. Потому что футбол без болельщиков для меня кошмар.