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Николич: «Хочу поздравить команду с важной победой»

24 июля 2021, 23:02
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Рулевой «Локомотива» Марко Николич отреагировал на победу над тульским «Арсеналом» в 1-м туре РПЛ.

Хочу поздравить команду с важной победой, очень рад за три очка сегодня, ведь мы играли без болельщиков. Психологически очень важно, что справились с этим. У нас был хороший прессинг, мы очень счастливы.

Первый тур сложный: начало сезона, перестройка команды, многие ушли… Еще и без болельщиков. Я горжусь, что мы выиграли. Потому что футбол без болельщиков для меня кошмар.

Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:00
Молодцы железнодорожники.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 07:57
Первый блин был комом. Посмотрим что дальше.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:30
А Локомотив то в порядке.
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:27
Локо выглядел лучше.
swed27
swed27
вчера в 03:31
Неплохой старт "паровоза" Так держать!
Gahi
Gahi
вчера в 03:03
Хороший подарок для своих болельщиков преподнёс Локомотив 🚂. Удачи
Брулин
Брулин
24 июля в 23:38
Дайте лысому шарлатану качественное усиление, на скамейку смотреть больно , да и на поле есть несколько игроков очень среднего уровня !!!
Futurista
Futurista
24 июля в 23:34
Реально победа пришла к Локо только после удаления у Арсенала...11 в 10 не всегда будет)...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ протон1 (раскрыть)
24 июля в 23:15
Игра реально была тяжёлой. В том плане, что имели преимущество (владение мячом 77% на 23%) , пропустили гол, вратарь у туляков красавец, защита стелилась, не везло ужасно, да ещё и штанги...
В чём то помогло удаление, но первые два гола были забиты со стандартов при которых большинство не давало особых преимуществ. Скорее всего, что то у туляков в головах щёлкнуло или просто выдохлись.
Но слава Богу победили!!!
1bear
1bear
24 июля в 23:13
с победой,Локо ! сложный матч,но 3 очка в "копилке"...
протон1
протон1
24 июля в 23:07, ред.
С победой, Локомотив ! Это была тяжёлая волевая игра, в которой многое не складывалось и часто не везло, но собрались и дожали в нужный момент поздравления паровозам !
Q-J-G
Q-J-G
24 июля в 23:03
Победа, действительно важная, тем более, после матча с "Зенитом"...
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