Николич: «Хочу поздравить команду с важной победой»

Рулевой «Локомотива» Марко Николич отреагировал на победу над тульским «Арсеналом» в 1-м туре РПЛ.
Хочу поздравить команду с важной победой, очень рад за три очка сегодня, ведь мы играли без болельщиков. Психологически очень важно, что справились с этим. У нас был хороший прессинг, мы очень счастливы.
Первый тур сложный: начало сезона, перестройка команды, многие ушли… Еще и без болельщиков. Я горжусь, что мы выиграли. Потому что футбол без болельщиков для меня кошмар.
Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.
В чём то помогло удаление, но первые два гола были забиты со стандартов при которых большинство не давало особых преимуществ. Скорее всего, что то у туляков в головах щёлкнуло или просто выдохлись.
Но слава Богу победили!!!
В чём то помогло удаление, но первые два гола были забиты со стандартов при которых большинство не давало особых преимуществ. Скорее всего, что то у туляков в головах щёлкнуло или просто выдохлись.
Но слава Богу победили!!!