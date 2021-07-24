Витория: «Играли неплохо, было большое количество моментов»

Наставник «Спартака» Руй Витория отреагировал на поражение от «Рубина».
Сегодняшняя игра началась типично для матчей первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первом тайме мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не забили.
Ушли на перерыв с нулевым счётом, но потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. После десяти минут смогли собраться снова: играли неплохо, было большое количество моментов… «Рубину» сегодня повезло, нам — нет. За это мы и поплатились.
Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.
Бестолковой беготни в этой игре точно не было, а была лишь слабая реализация, вернее её отсутствие.
Бестолковой беготни в этой игре точно не было, а была лишь слабая реализация, вернее её отсутствие.
Максименко вытащил то, что и должен любой нормальный вратарь вытаскивать, это не какое-то сверхъестественное спасение.
Так в чём хитрость Слуцкого? Аргументы то будут на это заявление?
Спартак как и в товарищеском кубке пари-матч легко создавал голевые моменты, другое дело, что реализация слабая.
Максименко вытащил то, что и должен любой нормальный вратарь вытаскивать, это не какое-то сверхъестественное спасение.
Так в чём хитрость Слуцкого? Аргументы то будут на это заявление?
Спартак как и в товарищеском кубке пари-матч легко создавал голевые моменты, другое дело, что реализация слабая.
Удачи!
Удачи!
При этом главная установка Слуцкого забросы на Хвичу не сработала. Тот аж в итоге в слезах на другой фланг от Рассказова убежал, т.к. его с потрохами съели.
При этом главная установка Слуцкого забросы на Хвичу не сработала. Тот аж в итоге в слезах на другой фланг от Рассказова убежал, т.к. его с потрохами съели.
Значит нужно быстрее сделать выводы и не наступать на те же грабли.
А вообще симпатичный футбол ставит португалец. Моментов в атаке хватает, да и в защите стали надёжнее. А вот центр поля еще укреплять.
Значит нужно быстрее сделать выводы и не наступать на те же грабли.
А вообще симпатичный футбол ставит португалец. Моментов в атаке хватает, да и в защите стали надёжнее. А вот центр поля еще укреплять.