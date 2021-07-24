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Витория: «Играли неплохо, было большое количество моментов»

24 июля 2021, 23:56
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Руй Витория отреагировал на поражение от «Рубина».

Сегодняшняя игра началась типично для матчей первого тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первом тайме мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее противника, доминировали на поле, но не забили.

Ушли на перерыв с нулевым счётом, но потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. После десяти минут смогли собраться снова: играли неплохо, было большое количество моментов… «Рубину» сегодня повезло, нам — нет. За это мы и поплатились.

Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 07:47
Наверное просто мы по разному видим футбол...Спор бессмысленное занятие.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 04:34
Рубин Бердыева с такой плотнейшей обороной Барселоне минимум 5-0 бы проиграл, а греки из группы даже бы не вышли на ЕВРО-2004.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 04:27
Где там плотнейшая оборона? Проходной двор был, сплошные позиционные ошибки. У Бердыева команда играла грамотно и не давала сопернику создавать много моментов, а тут только 3 выхода 1 на 1. Бикиеч бы разнёс свою команду за такую игру в обороне. В этом матче не Рубин хорошо оборонялся, а Спартак не реализовал из кучи моментов ничего. По созданию моментов тот же самый матч, что и на кубке Канделаки, только здесь отсутствие реализации.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 20:45
Тут соглашусь, игра моего ЦСКА не впечатляет, но я готов им это простить, если они заработают три очка, а дальше, надеюсь, разыграются. У нас очень сложный календарь в начале чемпионата.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 20:43
Хитрость Слуцкого в том, что он отошёл от той схемы, какую он выбрал на ничего не значащем кубке Тины Канделаки и заманил Вику Руя в тактическую ловушку с плотнейшей обороной, зная о том, что спартак сломя голову ринется вперёд, что мы все и увидели на поле. Да, такой футбол смотрится не очень, за это раньше часто ругали Бердыева, но он эффективен против таких команд как спартак. Надеюсь доходчиво изложил свою точку зрения и видение.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 20:34
Вот смотрю сейчас 30 минут игры ЦСКА, вот где бестолковая беготня, ноль комбинаций. Уфа смотрится лучше. Но, допускаю, что в итоге армейцы победят. Правда смотреть на это не буду, не на что смотреть в этой игре, лучше спать лечь.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
Бестолковая беготня в этой игре была у Кварацхелии, который ничего больше не мог. Даже в концовке Спартак раскатал с лёгкостью в штрафной площади оборону Рубина, выведя Игнатова на ударную позицию, но тот промахнулся.

Бестолковой беготни в этой игре точно не было, а была лишь слабая реализация, вернее её отсутствие.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 20:28
У Спартака только 3 выхода 1 на 1 было, это не считая других голевых моментов.
Максименко вытащил то, что и должен любой нормальный вратарь вытаскивать, это не какое-то сверхъестественное спасение.
Так в чём хитрость Слуцкого? Аргументы то будут на это заявление?
Спартак как и в товарищеском кубке пари-матч легко создавал голевые моменты, другое дело, что реализация слабая.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 20:24
Зачем пересматривать то, что хорошо было видно? Матч смотрелся в динамике, но был слаб по исполнительскому мастерству. Рубин мог выиграть и 2:0, если бы Максименко не вытащил мяч из верхнего угла, а Дюпин просто лучший, его трудно пробить.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:22
Точно тот, бестолковая беготня от спартака и как следствие проигрыш. Всё очевидно.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:21
Стандартное оправдание спартача...
88_DEIVID
88_DEIVID ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:17
И снова неверный тезис подобран.
Удачи!
альсато
альсато ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 14:16, ред.
я знаю, в чем проблема болельщиков (мужчин) Спартака!...Вы перестали лазить в окна (любимых девушек)...))))))..Удачи!
88_DEIVID
88_DEIVID ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:13
Что это даёт? Ничего. Миллион примеров когда команда проигрывает первый матч и даже разгромно, и даже по делу. А в итоге удачно финиширует в сезоне. Можно и первую игру выиграть в сезоне, а она только и окажется светлым пятном в итоге.
альсато
альсато ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 14:10
да можно и первый круг отыграть на последнем, а за второй наверстать все потерянное)))))...я же говорю, что первую игру нужно выигрывать-во ,чтобы не стало)))))
88_DEIVID
88_DEIVID ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:08
Болельщики Спартака здесь и после первого матча, и после 10, и после последнего в сезоне, и в межсезонье. Снова неправильный тезис.
альсато
альсато ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 14:05
))))правил, конечно, нет. Тут , Вы правы!...но!..если бы ничего не значило для болельщиков Спартака, Вас бы тут не было.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 13:44
Кстати если прочесть его слова полностью, а не только заголовок, то он и объясняет почему Спартак поплатился.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:35
Сезон 2008-09 чемпионата Испании. Барселона в первом туре проигрывает Нумансии. Представляешь Нумансии. А потом триумфально выигрывает чемпионат. Я никаких параллелей не провожу. Просто тезис не аргументированный, а значит абсолютно неверный.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:31
Это откуда такое правило взялось? Первый матч ничего не значит, как и вообще одна игра в целом.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ VIC2 (раскрыть)
вчера в 13:31
Я не спорю с тем, что Рубин переиграл Спартак, счёт действительно на лицо. Но как Слуцкий переиграл Викторию? Многие про это говорят, но аргументировать своё заявление не могут ни чем.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 12:50
Стыдно Рую не знать, что большое количество моментов не главное в футболе, главное реализация своих моментов. Бывает достаточно и одного реализованного момента за игру для победы.
VIC2
VIC2 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 12:49
Много слов не будет! Смотри на табло и на таблицу!
альсато
альсато
вчера в 12:13
играли неплохо)))))....Спартачи!...вы хоть понимаете, что в первой игре чемпионата, не важно как играть, главное-ВЫИГРАТЬ)))))
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 12:08
Ждем что скажет Заремв
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 11:11
Спартак начинает как в старые добрые времена
88_DEIVID
88_DEIVID ответ VIC2 (раскрыть)
вчера в 10:35
В чём переиграл Слуцкий? Если типа играть в автобус, то это не делают с проходным двором в обороне. Греция на ЕВРО 2004 переигрывала соперников тактический, но они и играли, не давая соперникам создавать большое количество моментов, грамотная позиционная игра, подстраховка везде. То же самое Рубин Бердыева когда обыгрывал Барсу. А здесь был проходной двор от Рубина. Постоянные позиционные ошибки, один в один легко спартачи обыгрывали защитников казанского клуба. Матч из разряда ЦСКА-Арсенал, когда у одних мяч не шёл в ворота, а другие за всю игру один момент реализовали.
При этом главная установка Слуцкого забросы на Хвичу не сработала. Тот аж в итоге в слезах на другой фланг от Рассказова убежал, т.к. его с потрохами съели.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 10:24
Пересмотри игру, даже в концовке не было навала, а был розыгрыш, когда Игнатова вывели на ударную позицию, а он промахнулся. 3 выхода 1 на 1 с вратарём.
makkie
makkie
вчера в 10:22
Не думал, что Витория сходу столкнется с российской действительностью. Но вчера это произошло.
Значит нужно быстрее сделать выводы и не наступать на те же грабли.
А вообще симпатичный футбол ставит португалец. Моментов в атаке хватает, да и в защите стали надёжнее. А вот центр поля еще укреплять.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 10:21
Каким образом? По счёту да, по игре нет.
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