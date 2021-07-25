ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Слуцкий: «„Спартак“ подтвердил статус одного из фаворитов чемпионата»

вчера, 01:02
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на победу над «Спартаком».

Непохожая игра на первый матч чемпионата, кажется, что команда находится в разгаре сезона, но нас заставил так играть соперник, они выглядели в прошлом сезоне шикарно, в этом матче подтвердили статус одного из фаворитов чемпионата. Поэтому рад, что смогли добиться победы и сыграть на ноль. «Спартак» выглядел хорошо, нам было сложно.

В первом тайме у нас были потери, «Спартак» нас прижал, вынуждены были обороняться. Счет не по игре? В целом да, справедливость в футболе — вещь эфемерная, мы радуемся победе, но понимаем, что нам есть над чем работать.

Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.

Все новости
Карпин рассказал, будет ли вызывать Дзюбу в сборную России
Сегодня, 14:27 Комментарии24
Пономарёв: «Заболотный слаб, он не уровень ЦСКА!»
Сегодня, 12:44 Комментарии11
С. Иванов — о РПЛ: «Не надо устраивать огромную кормушку вокруг футбола»
Сегодня, 12:33 Комментарии18
Бабаян: «Задача ЦСКА — побеждать в каждом следующем матче»
Сегодня, 11:33 Комментарии9
Шварц: «Сейчас я пытаюсь читать на кириллице, уже спрягаю глаголы»
Сегодня, 10:21 Комментарии8
Газизов: «Общая масса игроков „Уфы“ не против вакцинации»
Сегодня, 09:15 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:13
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 00:20
    Ну если это правда, то моё уважение! Таких фанатов сейчас не встретишь...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 22:46
    Повлиял этот протест на чё нибудь? И за кого теперь удобнее болеть? Сити, Бавария, Юве (впрочем, теперь наверно Интер)?
    Повторюсь - при любой власти, при любой игре настоящий болельщик никогда не бросит свою команду...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    вчера в 22:42
    А ты не сомневайся. Болел за них и в 1 лиге, ещё до того, как в Союзе впервые бронзу взяли.
    Стаж приличный, но доказывать что-либо не намерен...
    Bayterek
    Bayterek
    вчера в 20:00
    Слуцкий: "Бир, икэ, уч, дурт - Рубин супер гут" )))
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 18:26
    Да причем тут это?!!!!!!!!!!!!!!!!Тут дело в том,что Дюкова выбрали все клубы единогласно и это после того,как в течении 2-х лет в ЕК был реальный позор,з\п футболистов ни соответствуют их игре!!!!!!!!!!!!Сама система РФС прогнила насквозь!!!!!!!!!!!!!!!!!Я же перестал РПЛ смотреть именно после переизбрания Дюкова,что и писал неоднократно на этом портале!!!!!!!!!!!!!Раньше переживал за Спартак и Краснодар(в меньшей степени,нежели за Спартак),но после вышеизложенного,для меня и эти клубы утратили своё уважение!!!!!!!!!!!!!!
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 17:03
    То есть ты болеешь за Зенит ещё до прихода туда Газпрома? Что-то я сомневаюсь...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 16:18
    Хорошо болеть за сильную команду/сборную. Глорики так и делают, меняя команды как перчатки.. А настоящий болела будет переживать за команду в любом состоянии. Хоть на пике, хоть в подвале. На то он и болельщик, он болеет за команду, а не глорит...
    Mi6
    Mi6
    вчера в 15:47
    Слуцкий дружит с юмором
    mtoc57
    mtoc57 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 14:57
    Только при этом Зенит чемпион(три года подряд) +кубок и + 2суперкубка....
    а где спартак и с чем?!?
    kts99
    kts99
    вчера в 14:31, ред.
    Адекватно все прокомментировал Слуцкий
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 14:26
    Матч был хорош
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    вчера в 13:58
    Пока у Спартака есть беготня, игры нет практически, потому что нет связок
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 12:39, ред.
    Леонид Викторович знатно потроллил спартак.

    А ведь им еще в квалификации париться.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 11:25
    Рикошет он и в Африке рикошет. Бил в Максименко, а попал в девятку. Бывыет.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 11:01, ред.
    А что "формального "в незасчитанном голе? Что защитника "Рубина" лишили явной возможности отбить мяч???Странное суждение-со всех ракурсов повторов было видно,что его лишили явной возможности принять мяч после углового.Безбородый абсолютно прав.
    Странникъ
    Странникъ
    вчера в 10:59, ред.
    Не думаю, что Слуцкий троллит. Леонид просто хорошо воспитанный человек.
    К тому же имеющий все основания так считать. "Спартак" по игре действительно смотрится очень интересно.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:58, ред.
    Так держать обеим командам:Одним очки,другим-симпатии.
    n272nm
    n272nm
    вчера в 10:55
    Слуцкий - тролль 86-го уровня:))))
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Vave666 (раскрыть)
    вчера в 10:35
    Такого раньше не было,уж из групп ЛЕ выходили почти все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vave666
    Vave666 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 10:30
    после 2-ух лет позора??? Вообще-то позор постоянный, иногда проблески...
    makkie
    makkie
    вчера в 10:27, ред.
    Вот слова Слуцкого, которые многие почему-то считают шуткой. Ну считайте, на здоровье! Сезон то долгий, посмотрим.
    Рубину удачи с остальными командами - и таких же побед над Зенитом, например. Ну и конями, по традиции)
    makkie
    makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 10:24
    Все твои теории, Валера, разрушили вмиг.
    Слабо прогнозируешь 😄
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 10:24
    Удивляюсь,что столько комментариев под матчами РПЛ,особенно под матчем Рубин-Спартак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вы это еще смотрите?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да после 2-х лет позорища в ЕК а потом и на ЧЕ,как вообще можно это смотреть а тем более ходить на стадионы?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 10:17
    Он и Зенит дважды обыграл!)))
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    вчера в 10:16
    Конечно он рад сыграть на ноль с таким проходным двором в обороне, делай, что хочу.
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    вчера в 10:15
    Викторович прикололся!
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 10:14
    И как он переиграл?
    морозз
    морозз
    вчера в 09:58
    Спартак порадовал настроем и нацеленностью на ворота соперника, давно уже этого не видел в исполнении красно белых! То что не забили плохо, создав столько сто процентных моментов, их не реализовать! Главное не уходить от своей игры, не бояться и сомневаться в своей силе!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 09:55
    Рок висит над Спартаком. Игру можно оценить, как превосходную. Нет претензий ни к одному игроку. Судья по мере своих сил подленько гадил. Не засчитал гол Жиго по формальным причинам. Слуцкий молодец, настроил команду, которая все 90 минут выдерживала натиск Спартака. Удачи обеим командам.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100