Слуцкий: «„Спартак“ подтвердил статус одного из фаворитов чемпионата»

Наставник «Рубина» отреагировал на победу над «Спартаком».

Непохожая игра на первый матч чемпионата, кажется, что команда находится в разгаре сезона, но нас заставил так играть соперник, они выглядели в прошлом сезоне шикарно, в этом матче подтвердили статус одного из фаворитов чемпионата. Поэтому рад, что смогли добиться победы и сыграть на ноль. «Спартак» выглядел хорошо, нам было сложно.

В первом тайме у нас были потери, «Спартак» нас прижал, вынуждены были обороняться. Счет не по игре? В целом да, справедливость в футболе — вещь эфемерная, мы радуемся победе, но понимаем, что нам есть над чем работать.