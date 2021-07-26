Магнуссон не будет тренироваться с ЦСКА ещё как минимум два месяца

Тренер ЦСКА сообщил, что защитник не сможет участвовать в тренировках в общей группе из-за травмы ахиллова сухожилия как минимум ближайшие два месяца.

Насколько мне известно, Магнуссону предстоит долгая реабилитация. Ближайшие два месяца он точно не присоединится к команде, имеется в виду к работе в общей группе.

Что касается [Арнора] Сигурдссона (у игрока выявлено повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава — прим.), то у него индивидуальная работа. Сроки точные не совсем определены, но он уже близок к тому, чтобы работать в команде.