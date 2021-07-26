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Магнуссон не будет тренироваться с ЦСКА ещё как минимум два месяца

вчера, 10:43

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян сообщил, что защитник Хордур Магнуссон не сможет участвовать в тренировках в общей группе из-за травмы ахиллова сухожилия как минимум ближайшие два месяца.

Насколько мне известно, Магнуссону предстоит долгая реабилитация. Ближайшие два месяца он точно не присоединится к команде, имеется в виду к работе в общей группе.

Что касается [Арнора] Сигурдссона (у игрока выявлено повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава — прим.), то у него индивидуальная работа. Сроки точные не совсем определены, но он уже близок к тому, чтобы работать в команде.

Ранее Магнуссон рассказал о том, как проходит его реабилитация.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:42
Минимум 2 месяца с Васиным...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 17:53
Он уже полгода не играет, не готов совсем
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:08
Жору может спокойно заменить Зайнутдинов.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:07, ред.
Так это и раньше было понятно....после такой травмы.
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:31
Ну он сам виноват-постоянно идёт в совершенно неоправданные стыки и подкаты.Боевитость -это хорошо,но ситуацию и место происходящего на поле оценивать нужно.Неоправданные действия-это его давняя беда,а возраст даёт себя знать. Полностью свой потенциал так и не реализовал,к сожалению!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:28
Это плохо.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:50
Жорик - это потеря. Вообще парень часто стал травмироваться к сожалению. Надо хорошую подмену ему готовить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 12:59
А Васин в этом сезоне и не так жу плох. Где то от 3 до 4...Магнуссон конечно получше в атаке и с первым пасом. Но пока и Васин терпимо. Сейчас проблема Жора походу выбыл
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:58
Здоровья Хордуру и скорее в строй!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:48
Хордур может и не супер игрок, но уж точно лучше Васина.
Парню скорейшего возвращения в строй.
shlomo
shlomo
вчера в 10:45
Здоровья и быстрее в строй
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