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Николич: «В „Локомотиве“ все здоровы, кроме Зе Луиша. Он получил травму»

15 июля 2021, 21:27

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о готовности команды к новому сезону.

Мы счастливы, что вернулись к футболу. Была пауза – месяц отдыха и месяц сборов. Рады, что уже скоро Суперкубок, потом в нашем доме – в Черкизово – будет игра первого тура с «Арсеналом» из Тулы. Важно то, что мы будем показывать на поле. Сборы были очень важны, прошли нормально.

Слава богу, что у нас все здоровы, кроме Зе Луиша, он получил травму 2-3 недели назад. Остальные провели сборы полностью, сборники присоединились. Была сложная работа по их адаптации, у них не было паузы вообще. Я им разрешил провести пару дней отпуска, они вернулись и сразу приступили к тренировкам. Это непростая работа, но всё равно мы не будем менять наших целей. Наши цели всегда – побеждать в каждой игре и добиваться самых высоких результатов.

Ранее Николич рассказал, какие позиции нужно усилить «Локомотиву» перед стартом сезона.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 21:53
Зе Луиш это потеря...
протон1
протон1
15 июля в 21:34
из лазарета почти не вылезает, печально.
протон1
протон1
15 июля в 21:33
выздоравливай зе луиш.
mihaluch
mihaluch
15 июля в 21:32
Николич усиливает позиции.
beefs
beefs
15 июля в 21:31
Жаль Зе Луиша, скорейшего выздоровления...
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