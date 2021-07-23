В Валеру можно только верить. «Ростов» с главным тренером сборной России стартовал в РПЛ с поражения

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вчера, 22:19

Захарян и Тюкавин огорчили Карпина. И порадовали Карпина.

РФС сдержал слово. Новость, которая затмила старт РПЛ

Александр Дюков дорожит репутацией человека, который слов на ветер не бросает. Обещал нового главного тренера сборной до старта сезона в РПЛ — и сдержал обещание. Буквально за несколько минут до первой игры нового чемпионата стало известно, что сборную России возглавит Валерий Карпин, один из участников матча открытия РПЛ -2021/22. Из-за тянущейся с прошлого сезона дисквалификации главный тренер «Ростова» смотрел игру с трибуны, позиции более подходящей для рулевого сборной. Кругом символизм.

Как вы уже догадались, Карпин будет совмещать посты до конца календарного года, контракт с РФС будет краткосрочным — до 31 декабря 2021 года. Ситуация предельно понятная: если выведет сборную России на ЧМ -2022, подпишет долгосрочное соглашение с РФС и уйдет из «Ростова». Либо роман со сборной России получится бурным и непродолжительным, зато у Валерия Георгиевича останется запасной стул.

Получается, Карпин согласился на роль тренера-заплатки, основным кандидатом был немец Штефан Кунц, но переговоры с ним оказались в тупике, что заставило РФС впопыхах схватить доступного тренера, выполнив его условия о совмещении постов. Сейчас не время делать прогнозы, а обсудить спорную логику этого решения еще успеем. Пока же просто пожелаем Карпину удачи и много сил. Они ему точно понадобятся для работы на два фронта.

Арсен Захарян — автор первого гола РПЛ 2021/22

«Ростов» на правах хозяев начал активнее и провел дебют матча на половине поля «Динамо», которое спокойно переключилось в контратакующий режим, ответив на суету «желто-синих» разящей контратакой, в финальной фазе которой Себастьян Шиманьски выкатил мяч на Арсена Захаряна.

18-летний динамовец стал автором первого гола РПЛ -2021/22, а через 13 минут преимущество «бело-голубых» упрочил 19-летний Константин Тюкавин, оказавшийся самым расторопным на добивании после того, как Песьяков парировал сильный удар Бальбуэна со второго этажа.

Таким образом, первые два гола нового чемпионата забили юные россияне, которым нет еще и 20 лет. Тренера «Ростова» Карпина голы Захаряна и Тюкавина, безусловно, огорчили, однако новоиспеченный тренер сборной России Карпин порадовался за талантливых кандидатов в национальную команду.

Если Арсен и Костя проведут ближайший месяц столь же ярко, как стартовый матч РПЛ -2021/22, то могут получить вызов от Карпина уже на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ -2022. Формирование состава сборной России новым тренерским штабом — это тема для отдельного разговора. Кто будет во вратарской бригаде? Позовет ли Карпин Дзюбу, с которым не в ладах?

Новые лица

В стартовых турах знакомимся с новичками команд. У «Ростова» с первых минут вышли сразу два новобранца с динамовским прошлым: проведший предыдущий сезон в «Урале» Игорь Калинин занял левый фланг обороны, а арендованный у «бело-голубых» Николай Комличенко расположился на острие. Также выпала возможность поближе познакомиться с Данилой Сухомлиновым: в прошлом сезоне этот 18-летний полузащитник трижды выходил на замены, а новый чемпионат начал в старте «Ростова».

Увы, новые лица в составе «желто-синих» оказались хмурыми в вечер своего дебюта: никто из них не может занести матч с «Динамо» себе в актив. Зато Лаксальт и Бальбуэна классно провели дебютный официальный матч за «бело-голубых». Уругваец хорошо проявил себя в борьбе, сделал несколько отборов, активно участвовал в переходах в атаку, а парагваец добавил основательности обороне и поучаствовал в забитом мяче. Диего и Фабиан усилили молодую команду Сандро Шварца, привнесли правильную уверенность.

Факты и цифры

1 — Валерий Карпин и Сандро Шварц в двух очных матчах обменялись уверенными победами: в ноябре прошлого года «Ростов» выиграл 4:1, в первом туре нового сезона «Динамо» взяло реванш. Оба матча проходили на «Ростов-Арене».

2 — второй раз подряд «Динамо» стартует в РПЛ с гостевой победы со счетом 2:0. Год назад «бело-голубые» выиграли в Екатеринбурге у «Урала» благодаря голам Клинтона Н`Жи и Сильвестра Игбуна.

3 — с учетом прошлого сезона серия поражений «Ростова» в РПЛ достигла трех матчей. Проиграли «Уралу» (0:1), «Краснодару» (1:3) и «Динамо» (0:2).

4 — квартет футболистов, принявших участие в матче «Ростов» — «Динамо», имеют опыт выступлений в составе сегодняшних соперников: ростовчане Николай Комличенко и Игорь Калинин играли за «Динамо», а у динамовцев Сергея Паршивлюка и Дмитрия Скопинцева есть ростовские странички в биографиях.

6 — самым бьющим игроком в составах обеих команд стал Лесовой, на счету которого шесть ударов по воротам Песьякова. Только один из них пришелся в створ, а забить Даниилу не удалось, в отличие от компаньонов по линии атаки.

9 — «Ростов» должен счесть за благо, что проиграл всего лишь со счетом 0:2, динамовцы установили окончательный счет на 33-й минуте, но после этого создали еще немало моментов для взятия ворот. У «бело-голубых» 9 попаданий в створ ворот, в три раза больше, чем у хозяев.