Семак: «Создали моменты, выиграли в непростом матче»

Наставник «Зенита» поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» в Суперкубке России.

В первом тайме непросто входили в игру. После перерыва добавили в движении, создали моменты, выиграли в непростом матче. Спасибо всем, кто вышел и помог добыть победу. Рады победы. Но завтра будем уже готовиться к старту чемпионата. Сегодня прессинг у нас фрагментарный был. В первом тайме часто оборонялись против быстрых контратак «Локо». Будем работать над всеми компонентами игры.