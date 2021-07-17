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Семак: «Создали моменты, выиграли в непростом матче»

17 июля 2021, 22:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» в Суперкубке России.

В первом тайме непросто входили в игру. После перерыва добавили в движении, создали моменты, выиграли в непростом матче. Спасибо всем, кто вышел и помог добыть победу. Рады победы. Но завтра будем уже готовиться к старту чемпионата. Сегодня прессинг у нас фрагментарный был. В первом тайме часто оборонялись против быстрых контратак «Локо». Будем работать над всеми компонентами игры.

После победы в Суперкубке-2021 «Зенит» уступает лишь одной команде по числу титулов в этом турнире.

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sv_1969
sv_1969
18 июля в 20:01
Дааа! Семак ваще мутный стал!Вот что грЯзьпром животворящий делает((
112910415
112910415
18 июля в 14:43
соперник неожиданно много ошибался
rubinovyi2
rubinovyi2
18 июля в 08:56
Это с Паровозами-то был нелегкий матч?Ты точно на игре был?))))
Что же тогда в ЛЧ делать будешь,очередной рекорд ставить?(
VAN ARM
VAN ARM
18 июля в 06:33
поздравляю .победа по делу хотя с футболом неважно))))
КЭТиК
КЭТиК
18 июля в 05:50
Соперник был просто никакой
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
17 июля в 23:44
В игре мы создали много моментов..
Болельщики прислали нам кучу комплиментов..
И Даже Артем Дзюба всех поразил
Он, позавчера.. книгу первый раз в жизни открыл!

Вы думаете там,что-то познавательное?!
Вы думаете там, научный сопрамат?!
Нет же..там девушки очень развратные
Они Артёма Дзюбу очень манят!
Припев:
Ту-ту-ту-ля-ля-ля Дзюба и Серёжа пьют
Ту-ту-ту-ля-ля-ля Слуги белку стерегут
Ту-ту-ту-ля-ля-ля Вот и Маша подошла
Ту-ту-ту-ля-ля-ля Ей в бокал чуть-чуть вина
Ту-ту-ту-ля-ля-ля Треугольник появился
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Синдром Панина включился)))
ЧиП
ЧиП
17 июля в 23:20
Ничего не создали, но выграли.
Ironigor
Ironigor
17 июля в 23:15, ред.
После таких пафосных слов, можно подумать что Зенит в тяжелейшей игре вырвал победу у Барселоны. А в итоге выиграли у полумёртвого Локо и большое отдельное спасибо вратарю Локо Гильерме за его "искромётную" игру в створе ворот и ещё одного полусонному игроку нападения Смолову. В прочем перечислять можно весь состав Локомотива который действительно разочаровал последними двумя играми с Зенитом с общим счётом 9:1! И как то становится грустно за Локомотив. Что-то нужно срочно менять Николичу. А до начала чемпионата осталось совсем немного времени. Будем надеяться на лучшее.
Всем Добра !!!
протон1
протон1
17 июля в 23:14
Нормально Локомотиву накостыляли, спасибо за победу!
drug01
drug01
17 июля в 23:07
Скромно но с достоинством!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 23:05, ред.
Выиграли очень даже легко. Атака Локо и Моренато разочаровали по полной программе. Зенит при желании мог еще забить, но впереди сложный сезон, потому особо и не куражились. Ошибок соперника вполне хватило для крупного счета. Локо разочаровал, работы у Николича непочатый край.
Ждем начала чемпионата.
Всем здоровья.
beefs
beefs
17 июля в 23:03
Локо бледненько выглядел...
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