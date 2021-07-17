Семак: «Создали моменты, выиграли в непростом матче»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» в Суперкубке России.
В первом тайме непросто входили в игру. После перерыва добавили в движении, создали моменты, выиграли в непростом матче. Спасибо всем, кто вышел и помог добыть победу. Рады победы. Но завтра будем уже готовиться к старту чемпионата. Сегодня прессинг у нас фрагментарный был. В первом тайме часто оборонялись против быстрых контратак «Локо». Будем работать над всеми компонентами игры.
После победы в Суперкубке-2021 «Зенит» уступает лишь одной команде по числу титулов в этом турнире.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!