«Зенит» стартовал в РПЛ с поражения по игре в футбол. С такими скоростями снова будет сложно в ЛЧ

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вчера, 19:44

Но плеймейкер Ракицкий и джокер Ерохин подарили три очка.

Тренер не может заставить команду играть сложно

А хочет, мечтает и требует. Не забыли Суперкубок – там «Локомотив» все голы создал сам. Так панически против «Зенита» играют многие в РПЛ . Поэтому петербуржцам остается дождаться ошибок. Вспомните, как «Спартак» выходил на поле против Семака и отдавал мяч, не атаковал массированно и агрессивно.

Вот и сегодня, пропустив от Кухарчука, «Зенит» получил подарочный гол – Азмун прочитал момент. И в концовке сработала идея с плеймейкером Ракицким. Но в ЛЧ на таких мелочах в плей-офф не заедешь. Тактически «Зенит» остается командой старой формации, что против середняка «Химок» работал довольно низко. Счет по точным ударам – 6:7, почти ничья.

Оборону «Зенита» невозможно заметно усилить

Кержаков стал игроком матча, что показательно. Из Санкт-Петербурга передают по телеграфу, что поиски другого вратаря не ведут. Верить ли на слово? Вряд ли, в тех краях и революцию станут отрицать. Ловрен и Ракицкий – два легионера. Для Мамманы на скамейке нет места. Поэтому аргентинец отправился в «Сочи» по новому кругу. А Чистяков – добротный защитник, но не великий.

Караваев и Сантос неплохо выполняют работу без мяча. Но вся соль в центре, где в опорной зоне в основе будет Барриос. Полузащитник хорош в прочтении чужой игры и перехватах, но вот в глухой защите хуже – Вильмар в сборной Колумбии лучше работает один в один, или в высоком прессинге, чем позиционно у линии штрафной площади. Добавьте, что не всегда сможет играть Оздоев – нет людей, который удержат атакующие линии команд ЛЧ .

В РПЛ за фаворита чаще играет разница в классе

Для российских клубов за счастье 16 ударов за игру, а «Зенит» наносил на два больше. По воротам других фаворитов наносили по 12-13 выстрелов, а в сторону голкиперов Семака били по 10 раз за игру. Причем владением разницу не объяснить, ведь у «Краснодара» и «Спартака» времени с мячом было больше, а лидерства по названным параметрам не видели. «Зенит» объективно побаивались, что отражалось на характере поединков, что помогало строить игру.

Также важный фактор – результативность Дзюбы и Азмуна (39 голов на двоих, а также 8 результативных передач в РПЛ ). Это вопрос класса, а не командного мастерства или тактического гения. Но стоит незнакомому сопернику сыграть, как «Химки» в лучших отрезках – рушится стройная теория о непобедимости чемпионов. Кто работает широко, между линиями, с пасами за спину, с ударами из опорной зоны – тот забивает Кержакову в ЛЧ . Там разницы в классе нет, поэтому не было побед.

«Химки» намного скромнее, но держались достойно

Развалились в концовке, но счет не отражает содержание игры. Тактически хозяева долго поля работали компактно, не слишком низко, а при переходе в атаку умело искали свободные зоны, которые у «Зенита» имеются. Когда надо – подопечные Черевченко останавливали игру, когда было выгодно – ускорялись. Неслучайно называли тренера одним из самых недооцененных наставников РПЛ , у «Химок» есть поставленная игра.

Показательно, что команда капитана Глушакова не боялась фаворита — не было и тени сомнения, что ничья является реальной опцией. И вот тут логично вспомнить об одной тактической фишке команды Семака. Вступая в высокий прессинг, мяч себе немолодой состав чемпионов возвращает редко. Если говорим о PPDA, то видим «Зенит» на скромном для фаворита седьмом месте. А в ЛЧ из третьей корзины легко поймать команды, которые намного резче, чем петербуржцы.

У Семака почти нет резервистов, что меняют схему

А усилить игру в РПЛ могут, сегодня спасли. Но обыграют ли Сутормин и Ерохин «Баварию» или «Манчестер Сити»? И не от них пляшут, когда выпускают на поле. Хавбека Александра ставят в центр атаки, Алексея пробовали в защите. Дриусси неслучайно выбил разрешение выкупить собственный контракт, был недоволен амплуа. Резервисты помнят слова Семака по ходу ЛЧ о низком качестве помощи со скамейки, но тренер мнение не меняет.

Но кого Сергей Богданович может подписать, чтобы «Зенит» стал существенно сильнее? Ни один талантливый юный россиянин не пойдет на скамейку петербуржцев, ведь собственных воспитанников клуб не жалует, не умеет развивать. А если целится в игроков из основ конкурентов, то там недешевые игроки, вроде Баринова или Фомина, которыми интересовались. Одновременно они необязательно сделают «Зенит» на голову сильнее своим появлением. Тактическая петля, завязанная лимитом. Без него взяли бы 2-3 легионеров для конкуренции и горя не знали.

Для темповой схемы «4-2-3-1» нужно убирать с поля форварда

«Зенит» не является хозяином судьбы Азмуна. Если иранцу предложат интересный вариант в топ-5 – а с таким прочтением чужой защиты Индзаги 2.0 точно позовут, то останется Дзюба. Получается, что надо искать атакующих игроков – Клаудиньо в интервью подтвердил интерес «Зенита», но бразилец является плеймейкером, не форвардом. Зато возможен переход на «4-2-3-1» под Лигу чемпионов.

Тогда или Дзюба будет выходить со скамейки, а Азмуна поддержат Малком, Вендел и новичок-диспетчер. Или же Сердар уедет, а Артем получит другого напарника-конкурента, ведь у «Зенита» хватит денег на сильного иностранного форварда. К таким присматривались, когда активно пошли слухи об уходе Дриусси. Дзюба, если вспомнить последние полгода, немного замедляет игру «Зенита». Возможно, сказывается возраст. Не исключено, что влияют события за полем.

Лига чемпионов не за горами, а для петербуржцев скользкие старты в РПЛ – норма. Но повезет с тремя очками не всегда. И еврокубки обычно показывают огрехи тактической подготовки. «Зенит» начинают изучать. Поэтому настаивали, что выводы по одному матчу Суперкубка делать не стоило. Сегодня тоже рано хоронить чемпиона, но команда Семака показала плохой футбол с несколькими яркими моментами. В Лиге чемпионов медлительную команду с забросами на тяжелого форварда в схеме «4-4-2» отправят на четвертое место.