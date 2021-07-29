«Венеция» показала новую форму

Пресс-служба «Венеции» показала новую форму команды.
21/22 Home Shirt.— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) July 29, 2021
Pre-order on https://t.co/MrjQ7c9LZ6. Shipping globally from 16 August.#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/51OZPAwM2q
Ранее в Сети появились фотографии выездной формы «Реала».
Предполагаю, что увидев это фото, и другие клубы будут привлекать девушек, женщин для того, чтобы продемонстрировать очередной комплект формы.
Главное, девушек выбирать по принципу "Венеции", молодая, красивая, на которую приятно смотреть...
Предполагаю, что увидев это фото, и другие клубы будут привлекать девушек, женщин для того, чтобы продемонстрировать очередной комплект формы.
Главное, девушек выбирать по принципу "Венеции", молодая, красивая, на которую приятно смотреть...