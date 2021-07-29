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«Венеция» показала новую форму

вчера, 17:55

Пресс-служба «Венеции» показала новую форму команды.

Ранее в Сети появились фотографии выездной формы «Реала».

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протон1
протон1
вчера в 22:27
форму не знаю. но девушка очень красивая на фоне
drug01
drug01
вчера в 18:13
Теперь пойдут победы!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:11
Оригинально, итальянка демонстрирует форму футбольного клуба "Венеция", намного интересней, чем смотреть на мужиков, позирующих, улыбающихся, которые порядком надоели, и вместо того, чтобы играть, позируют...

Предполагаю, что увидев это фото, и другие клубы будут привлекать девушек, женщин для того, чтобы продемонстрировать очередной комплект формы.
Главное, девушек выбирать по принципу "Венеции", молодая, красивая, на которую приятно смотреть...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:59
Лучше уж так, только очень грустная)
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