ГлавнаяНовостиФутбольная модаГермания. Бундеслига 2021/2022

«Боруссия» объявила о том, кто будет играть под 7-м номером Санчо

сегодня, 02:23

Стало известно, кто будет выступать под 7-м номером в дортмундской «Боруссии» после перехода Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, «семёрка» достанется 18-летнему полузащитнику команды Джованни Рейне, до этого выступавшему под номером 32.

Джованни Рейна

Ранее Санчо определился с игровым номером в МЮ.

Все новости
Официально«Венеция» показала новую форму
Сегодня, 17:55 ФотоКомментарии4
«Челси» представил третий комплект формы. Он жёлтого цвета
Сегодня, 10:53 ВидеоКомментарии10
Официально«Лестер» показал выездную форму мятного цвета
Вчера, 15:58 ФотоКомментарии4
Официально«Ювентус» представил новую выездную форму
Вчера, 12:13 ФотоКомментарии17
Брозович сменил образ и покрасил волосы
Вчера, 10:17 ФотоКомментарии4
Музей Роналду выпустил коллекцию футболок в честь 100-го гола за «Ювентус»
Вчера, 00:40 ФотоКомментарии4
Обсудить
Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 02:36
"Cанчо с Толяном воссоединились в Боруссии", - таким должен был быть заголовок!
Еще не забываем про Оксфорда который летом перешел в Боруссию Менхенгладбах. Спасибо! Превосходная подборка!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100