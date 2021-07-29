«Боруссия» объявила о том, кто будет играть под 7-м номером Санчо

1627514637

сегодня, 02:23

Стало известно, кто будет выступать под 7-м номером в дортмундской «Боруссии» после перехода Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, «семёрка» достанется 18-летнему полузащитнику команды , до этого выступавшему под номером 32.