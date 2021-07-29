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«Челси» представил третий комплект формы. Он жёлтого цвета

вчера, 10:53

Пресс-служба «Челси» представила третий комплект игровой формы на сезон-2021/22.

Ранее в Сети появились фотографии выездной формы «Реала».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 20:26
Что-то Nike совсем стал себя безобразно вести и теперь с халатностью относится к своей работе. Puma давно стала делать дизайн лучше. Печально всё это.
ОПС
ОПС
вчера в 13:12
Что то как то не так.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 12:46
а вроде бы третий комплект - всё по делу. Надо всегда смотреть глубже,чем обычные люди. Так вот с приходом Абрама.меняется не только форма Челси,но и вся её история. Копаем дальше... откуда у Ромы деньги? Когда был губернатором Чукотки, собирал по зёрнышку. Роем дальше: кто такие чукчи? принадлежать к народам севера и относятся к монголоидной расе,а цвет кожи у этой расы какой?
володя трынкин
володя трынкин
вчера в 12:43
цвета желтого пазика (скуллбас)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:01
Ну это очень необычно!
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 11:21
Всё в точку ➕➕➕➕➕ !!!!!☝👍
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:17
Форма потеряла "изюминку", то предназначение, которое изначально было "заложено" в форме, от которого болельщикам команды, захватывало дух, увеличивалось сердцебиение, увидев своих любимцев, в знакомой форме, которую узнавали не по надписи или гербу на форме, как сейчас в большинстве случаев, а по цвету, цветовым оттенкам, по узорам, которые были узнаваемы, любимы, почитаемы...
Футбол, болельщики, на втором плане, на первом финансы... К сожалению, это коснулось и формы... Которая меняется с такой стремительной скоростью, что диву даёшься...

Форма домашняя, форма выездная, форма резервная, форма тренировочная...
И все эти формы, меняются, не дав возможности привыкнуть болельщикам к очередной форме. Формы далеко не отличного дизайна, порой неудачно выбранного цвета...
beefs
beefs
вчера в 11:12
Челси меняет имидж...
shlomo
shlomo
вчера в 11:05
Чё уж там...давайте уже и четвертый до кучи...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:54
Нормально, пойдёт.
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