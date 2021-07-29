«Челси» представил третий комплект формы. Он жёлтого цвета

Пресс-служба «Челси» представила третий комплект игровой формы на сезон-2021/22.
Wiz Khalifa vibes right now #BlackAndYellow! 👌#ItsAChelseaThing— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2021
Ранее в Сети появились фотографии выездной формы «Реала».
Пресс-служба «Челси» представила третий комплект игровой формы на сезон-2021/22.
Wiz Khalifa vibes right now #BlackAndYellow! 👌#ItsAChelseaThing— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2021
Ранее в Сети появились фотографии выездной формы «Реала».
Футбол, болельщики, на втором плане, на первом финансы... К сожалению, это коснулось и формы... Которая меняется с такой стремительной скоростью, что диву даёшься...
Форма домашняя, форма выездная, форма резервная, форма тренировочная...
И все эти формы, меняются, не дав возможности привыкнуть болельщикам к очередной форме. Формы далеко не отличного дизайна, порой неудачно выбранного цвета...
Футбол, болельщики, на втором плане, на первом финансы... К сожалению, это коснулось и формы... Которая меняется с такой стремительной скоростью, что диву даёшься...
Форма домашняя, форма выездная, форма резервная, форма тренировочная...
И все эти формы, меняются, не дав возможности привыкнуть болельщикам к очередной форме. Формы далеко не отличного дизайна, порой неудачно выбранного цвета...