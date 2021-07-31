«Факел» догнал «Торпедо». Итоги 4-го тура ФНЛ

Закончились все матчи 4-го тура ФНЛ.
«Енисей» — «Алания» 0:3
Голы: Хубулов Владимир 42, Хабалов Алан 57, Гурциев Батраз 90
«Оренбург» — «Факел» 0:2
Голы: Брызгалов Сергей 45+1, Черов Василий 79
«Акрон» — «Балтика» 0:0
«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» 1:2
Голы: Гаглоев Александр 87 (пенальти) — Мануйлов Роман 28, Булия Эдуард 81
«Торпедо» — «Текстильщик» 0:0
«Велес» — «Томь» 1:0
Гол: Кабахидзе Владимир 18
«Нефтехимик» — «Металлург» 5:0
Голы: Котов Павел 13, Уридия Мераби 24 (пенальти), Дворецков Филипп 77, Юшин Александр 90+4
«Краснодар-2» — «Олимп-Долгопрудный» 2:0
Голы: Апеков Руслан 44, Корнюшин Даниил 79
«Кубань» — «Спартак-2» 1:2
Голы: Лобкарёв Владимир 82 — Литвинов Руслан 45+1, Шитов Владислав 61
«Ротор» — «Волгарь» 1:1
Голы: Байрыев Азат 90+5 — Локтионов Роман 17
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Не вижу зенит 2 где он??????
Не вижу зенит 2 где он??????