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«Факел» догнал «Торпедо». Итоги 4-го тура ФНЛ

вчера, 21:08

Закончились все матчи 4-го тура ФНЛ.

«Енисей» — «Алания» 0:3
Голы: Хубулов Владимир 42, Хабалов Алан 57, Гурциев Батраз 90

«Оренбург» — «Факел» 0:2
Голы: Брызгалов Сергей 45+1, Черов Василий 79

«Акрон» — «Балтика» 0:0

«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» 1:2
Голы: Гаглоев Александр 87 (пенальти) — Мануйлов Роман 28, Булия Эдуард 81

«Торпедо» — «Текстильщик» 0:0

«Велес» — «Томь» 1:0
Гол: Кабахидзе Владимир 18

«Нефтехимик» — «Металлург» 5:0
Голы: Котов Павел 13, Уридия Мераби 24 (пенальти), Дворецков Филипп 77, Юшин Александр 90+4

«Краснодар-2» — «Олимп-Долгопрудный» 2:0
Голы: Апеков Руслан 44, Корнюшин Даниил 79

«Кубань» — «Спартак-2» 1:2
Голы: Лобкарёв Владимир 82 — Литвинов Руслан 45+1, Шитов Владислав 61

«Ротор» — «Волгарь» 1:1
Голы: Байрыев Азат 90+5 — Локтионов Роман 17

«Факел» догнал «Торпедо». Итоги 4-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Беренгар
Беренгар
сегодня в 12:03
За Металлург обидно, 5 пропустить от какой то деревни, когда ж машнина под пятую точку выпнут из клуба, игры нет!!
протон1
протон1
сегодня в 01:23
Воронеж всегда был футбольным городом; постройте ему новый стадион!!!
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 21:16
Спартак 2 с победой!
Не вижу зенит 2 где он??????
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