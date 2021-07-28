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«Красава» вышел в 1/64 финала Кубка России

вчера, 15:01
СтрогиноЛоготип футбольный клуб Строгино (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Красава (Одинцово)КрасаваМатч завершен

ФК «Красава», созданный известным блогером и бывшим футболистом Евгением Савиным, обыграл «Строгино» (3:0) в матче 1/128 финала Кубка России.

Голами в составе «Красавы» отметились Арсен Цогоев, Иван Захаров и Никита Шалеев.

Ранее сообщалось, что консультировать тренерский штаб «Красавы» будет один из самых опытных российских тренеров.

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протон1
протон1
вчера в 22:03
Молодец, Женя! Отличный проект делаешь, интересно наблюдать.... да что уж там, болеть!
Levadia
Levadia
вчера в 21:46
Молодцы!
Удачи им!Рад за Женю и его дело!
Как интересно было смотреть,как он отбор по России делал.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:14
Все с них прикалываются, а они возьмут и дойдут до 1/8 примерно...
ДСА
ДСА
вчера в 15:13
Далеко они вряд ли пройдут.
ЦСКА САНЯ
ЦСКА САНЯ
вчера в 15:03, ред.
Интересный проект у Савина. С победой!
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