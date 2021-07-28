«Красава» вышел в 1/64 финала Кубка России

ФК «Красава», созданный известным блогером и бывшим футболистом Евгением Савиным, обыграл «Строгино» (3:0) в матче 1/128 финала Кубка России.
Голами в составе «Красавы» отметились Арсен Цогоев, Иван Захаров и Никита Шалеев.
Ранее сообщалось, что консультировать тренерский штаб «Красавы» будет один из самых опытных российских тренеров.
Удачи им!Рад за Женю и его дело!
Как интересно было смотреть,как он отбор по России делал.
Удачи им!Рад за Женю и его дело!
Как интересно было смотреть,как он отбор по России делал.