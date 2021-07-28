Байер» с разгромом уступил «Утрехту», Лунёв пропустил три гола🤣🤣🤣

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вчера, 20:40

«Байер» с разгромом проиграл «Утрехту» (1:5) в товарищеском матче, который длился 3 тайма — 135 минут.

Российский вратарь «Байера» начал встречу в запасе, но вышел на поле на 72-й минуте, заменив Лукаша Градецки. За оставшееся время матча Лунёв пропустил трижды, 2 раза — с пенальти.

«Байер» — «Утрехт» 1:5 (0:0)

Голы: Баккер 50 — Керк 55, Керк 71, Бальк 102, Далмау 128 (пенальти), Далмау 133 (пенальти)

⏹ Schluss. Die #Werkself unterliegt im zweiten Test der Vorbereitung nach 135 Minuten mit 1:5. #B04UTR | #Bayer04 pic.twitter.com/mrriKoeEyd — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 28, 2021

Недавно «Байер» показал тренировку вратарей с участием Лунёва.