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«Байер» с разгромом уступил «Утрехту», Лунёв пропустил три гола

вчера, 20:40
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 5Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехтМатч завершен

«Байер» с разгромом проиграл «Утрехту» (1:5) в товарищеском матче, который длился 3 тайма — 135 минут.

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв начал встречу в запасе, но вышел на поле на 72-й минуте, заменив Лукаша Градецки. За оставшееся время матча Лунёв пропустил трижды, 2 раза — с пенальти.

«Байер» — «Утрехт» 1:5 (0:0)
Голы: Баккер 50 — Керк 55, Керк 71, Бальк 102, Далмау 128 (пенальти), Далмау 133 (пенальти)

Недавно «Байер» показал тренировку вратарей с участием Лунёва.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 19:24
Здравствуйте уважаемый.Пейте витамины и имбирь.Есть народные средства.Если у вас на рынке есть курдюк это бараний жир.Так вот нужно 200 граммов + чеснока 50 граммов.Курдюк нарежьте кубиком и на сковородку + туда же чеснок.Жарить на медленном огне до тех пор пока жир не станет темным.Лиж бы не поджарить.Курдюк должен стать как обычное масло.Теперь как обычное молоко нагреваем до кипения и туда же чайной ложкой бросаем жир. Принимайте три раза в день.Поднимает иммунитет и очищает лёгкие.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 17:04
Лиза беда начало!.
Хиромант
Хиромант ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 15:29
- Если вам так смешно - да смейтесь на здоровье!

- Чемпионат только начался - ещё обхохочетесь...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 15:17
Вы, оказывается, провидец и уверены, что целью комментария вашего оппонента является зарабатывание им лайков. Не пойму, откуда у вас такая самоуверенность или "Ангел..." сам вам об этом сообщил ? Второе: в интернете лично я Лунёва не расхваливаю, или вы также умеете читать между строк ? Если это так, вам можно только позавидовать. Я всего лишь поддержал "Ангела..." в его добрых пожеланиях нашему вратарю. И это, как я понял, вам не понравилось, отсюда и ваши выводы о каких-то "агентах, карточке, на которую что-то там мне капает", и чему я был бы очень рад, но увы... Смешно.
Хиромант
Хиромант ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 15:00
Начнём снизу: "И пиар вы тут не к месту приплели..."

- Ну как же не к месту? Лучший коммент. Куча лайков. Разве не это цель автора коммента? Ему это удалось! Так что тут Ваш выстрел мимо цели!

- В Зените с Лунёвым расстались не просто так. Так что сделайте выводы из его ухода из Зенита, прежде чем его расхваливать его в интернете... Если, конечно, вы не являетесь его агентом, и вам ничего не капает на карточку за ваши комменты...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 14:43, ред.
А что, собственно, такого сказал ваш визави, что вы ответили ему с сарказмом? Или с иронией - как хотите. Он всего лишь предположил, что у нашего вратаря всё получится в команде. И всё! Разве это доброе пожелание в адрес Лунёва заслужило с вашей стороны такой неоднозначной, я бы сказал негативной, реакции ? И пиар вы тут не к месту приплели...
Хиромант
Хиромант ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:00
"Всё у него получится..."

- Где-то я уже это слышал... Блин, да это же реклама МММ! Лёня Голубков: куплю жене сапоги... И далее - Всё у него получится! МММ - гарантирует!

- Теперь ты гарантируешь Лунёву, что у него всё получится в Байере? Я бы не стал бросаться такими словами, ради собственного пиара. За них ведь потом придётся отвечать перед подписчиками...

- Будь поскромнее, и люди к тебе потянутся... (Без обид!)
Alice Tracy
Alice Tracy
сегодня в 12:13
Вот он класс! Вот она школа! © Д. Губерниев.
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 08:34
Лавочка обеспеченна дырки.
Фанат Мутко
Фанат Мутко ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 08:17
Ну да, это не спартаковская, где учат с середины поля за шиворот пропускать.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:06
Похоже, будет штаны на лавке протирать в официальных играх.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 07:58
Здоровья тебе
112910415
112910415
сегодня в 06:11
просто не повезло
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:11
В товарняке, что угодно может произойти.
протон1
протон1 ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 00:20
дай Бог здоровья. выздоравливай
морозз
морозз ответ Levadia (раскрыть)
сегодня в 00:03
Привет дружище, с вирусом борюсь вторую неделю!
протон1
протон1
вчера в 23:25
ну если 2 гола в пенок, это ещё ладно, я уж думал Лунтик с похмела был, удачи ему
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:17
- Бог на свете есть!!!

- Всё по делу! Зажравшимся Зенитовским "беглецам", считающими себя "пупом Земли", показали, кто они есть на самом деле... И это только товарняк... А что дальше будет???
d_fincher
d_fincher
вчера в 23:12
Зенитовская школа.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:41
Заголовок ввёл некоторых наших несознательных граждан в заблуждение; по-моему, они даже статью не читали и не в курсе, что Лунёв пропустил два мяча с пенальти, потому и стали пускать стрелы в российского голкипера. Остаётся только пожалеть таких пользователей.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:39
Не хорошее начало
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:24
Уехав за бугор , нужно вести себя более профессионально . Как Кокорин ,например ! ))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:23
Нам такой Лунёв и в Зените был нужен !!! ))))))))))))))))
3ton
3ton
вчера в 22:19
Байер» с разгромом уступил «Утрехту», Лунёв пропустил три гола🤣🤣🤣
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:07
Возвращайся домой , в Зенит !)
Ислам0926
Ислам0926 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:41
Вообще то он сыграл 61 минуту и 2 пенки так что ничего страшного не произошло после 105 минуты молодежь вышла
1bear
1bear
вчера в 21:33
так тож "товарняк",причём очень странный...
...думаю,что в "третьем тайме" играл третий состав...
Levadia
Levadia ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:32
Так и не услышал ответа!
Смотрел,или комментарии вторых лиц?
протон1
протон1 ответ Levadia (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
играл не очень уверенно, ногами пару раз чуть не привез, То есть наврали.Голы с пенальти не голы? Лунев спрашивал немцев, почему Вилков не судит...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:26
Чувствую, будет интервью:
-Валерий Георгиевич, почему Лунева не вызвали?
-Да ему даже какой-то Утрехт трешку отгрузил.
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