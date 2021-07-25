«Торпедо» единолично возглавило таблицу. Итоги 3-го тура ФНЛ

Закончились все матчи 3-го тура ФНЛ.
«Олимп-Долгопрудный» — «КАМАЗ» 1:1
Голы: Щербак Артем 18 — Гаглоев Александр 41
«Торпедо» — «Алания» 3:1
Голы: Султонов Мухаммад 10, Калмыков Амур 82, Лебеденко Игорь 90+4 — Гиоргобиани Николай 4
«Спартак-2» — «Енисей» 2:1
Голы: Миронов Леонид 30 (пенальти), Маркитесов Дмитрий 74 — Саная Анзор 48 (пенальти)
«Волгарь» — «Нефтехимик» 1:0
Гол: Стефанович Илья 52
«Факел» — «Томь» 2:0
Голы: Максимов Максим 74, Мамин Артем 83 (автогол)
«Ротор» — «СКА-Хабаровск» 0:0
«Краснодар-2» — «Текстильщик» 1:1
Голы: Апеков Руслан 40 — Сергеев Виктор 38
«Балтика» — «Оренбург» 1:1
Голы: Казаев Ян 30 — Фамейе Джоэль 45 (пенальти)
«Металлург» — «Акрон» 2:2
Голы: Арустамян Артур 18, Войдель Роман 36 — Бабаев Владлен 32, Базелюк Константин 38 (пенальти)
«Кубань» — «Велес» 0:2
Голы: Кабахидзе Владимир 51, Джикия Темур 63 (пенальти)
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.