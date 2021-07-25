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«Торпедо» единолично возглавило таблицу. Итоги 3-го тура ФНЛ

вчера, 21:58

Закончились все матчи 3-го тура ФНЛ.

«Олимп-Долгопрудный» — «КАМАЗ» 1:1
Голы: Щербак Артем 18 — Гаглоев Александр 41

«Торпедо» — «Алания» 3:1
Голы: Султонов Мухаммад 10, Калмыков Амур 82, Лебеденко Игорь 90+4 — Гиоргобиани Николай 4

«Спартак-2» — «Енисей» 2:1
Голы: Миронов Леонид 30 (пенальти), Маркитесов Дмитрий 74 — Саная Анзор 48 (пенальти)

«Волгарь» — «Нефтехимик» 1:0
Гол: Стефанович Илья 52

«Факел» — «Томь» 2:0
Голы: Максимов Максим 74, Мамин Артем 83 (автогол)

«Ротор» — «СКА-Хабаровск» 0:0

«Краснодар-2» — «Текстильщик» 1:1
Голы: Апеков Руслан 40 — Сергеев Виктор 38

«Балтика» — «Оренбург» 1:1
Голы: Казаев Ян 30 — Фамейе Джоэль 45 (пенальти)

«Металлург» — «Акрон» 2:2
Голы: Арустамян Артур 18, Войдель Роман 36 — Бабаев Владлен 32, Базелюк Константин 38 (пенальти)

«Кубань» — «Велес» 0:2
Голы: Кабахидзе Владимир 51, Джикия Темур 63 (пенальти)

«Торпедо» единолично возглавило таблицу. Итоги 3-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:41
вот если бы ещё деньги ...
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:45
Может найдется какой-нибудь "папик"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:27
Игнашевич пыжился пыжился, а воз и ныне там!
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:07
Добрый вечер! Не пойдут они в РПЛ думаю! Денег нет на РПЛ!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:58, ред.
Третий год подряд Московское Торпедо перед началом чемпионата ФНЛ футбольные эксперты включают в число претендентов на повышение в классе и, если в прошлом году торпедовцы свою первую победу одержали только в четвёртом туре, то в этом три победы на старте дают основание полагать, что в этом году они всерьёз настроены побороться за выход в сильнейший дивизион и сегодняшняя победа над одним из главных конкурентов, плюс первая сторчка в турнирной таблице и разница в графе забитых и пропущенных мячей 10:2 - яркое тому подтверждение. Как говорится, верным курсом идёте, товарищи! Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:13
Алания должна была выигрывать! Но....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:10
Москву и окрестности в РПЛ!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:00
Торпедо давно уже могли быть в рпл, но каждый что-то мешает. Пора бы подниматься)
протон1
протон1
вчера в 21:59
Браво великое Торпедо!
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