Агаларов: «Обидно, что в конце упустили положительный для нас результат»

Нападающий «Уфы» прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:3).

Очень обидно, что в конце упустили положительный для нас результат. Я считаю, что сегодня мы как минимум наиграли на ничью, но это футбол и нужно забыть этот матч и готовиться к следующему.

Мы проявили характер, играли до конца и в меньшинстве смогли сравнять счет. Я уверен, что в следующих играх мы начнем набирать очки, и победы придут.

Наш тренерский штаб разберет игру, укажет нам наши ошибки, покажет и расскажет, что нужно изменить и где добавить. Поэтому к матчу с «Локомотивом» мы будем полностью готовы.