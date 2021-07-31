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Агаларов: «Обидно, что в конце упустили положительный для нас результат»

вчера, 22:16
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:3).

Очень обидно, что в конце упустили положительный для нас результат. Я считаю, что сегодня мы как минимум наиграли на ничью, но это футбол и нужно забыть этот матч и готовиться к следующему.

Мы проявили характер, играли до конца и в меньшинстве смогли сравнять счет. Я уверен, что в следующих играх мы начнем набирать очки, и победы придут.

Наш тренерский штаб разберет игру, укажет нам наши ошибки, покажет и расскажет, что нужно изменить и где добавить. Поэтому к матчу с «Локомотивом» мы будем полностью готовы.

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов выделил положительные стороны в поражении от «Динамо».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:33
Зато Динамо точно не обидно.
протон1
протон1
сегодня в 00:54
молодец. хорошо играл кстати..
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:49, ред.
Сегодняшний поединок в Уфе можно разделить на два отрезка - первый до удаления игрока хозяев и после. Выигрывая с разницей в два мяча и безраздельно владея территориальным преимуществом, Динамо за пятнадцать минут до конца матча получает ещё и численный перевес. И казалось бы, вот он случай окончательно добить соперника, воспользовавшись благоприятной ситуацией, ан нет - в течении пяти минут уфимцы забивают Шунину два гола и почти вытаскивают безнадёжный матч, но класс игроков Динамо и численный перевес всё же позволили москвичам избежать позора и острой критики в послематчевой прессе, оценивающей игру команд. Зато Уфа показала, что у неё есть характер и что в этом сезоне она готова побороться как минимум за середину турнирной таблицы. Удачи командам в следующих играх и без травм, а болельщики болейте за своих, а не против чужих!
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 22:55
Игроки Динамо расслабились, потеряли концентрацию. Но Шварц вовремя произвёл замены и они сыграли - Скопа подал, Тюка оттянул на себя дефов и Шима без сопротивления пробил. Немного смешно было смотреть, как в штрафной на подачу Скопы нацеливались Шима и Ласкальт - прямо скажем, не самый лучший вариант для игры головой) Но ведь забили!
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