Канчельскис предложил английский вариант лимита на легионеров

Бывший футболист сборной России поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ .

Считаю, что лимит нужно вообще убирать, но можно сделать лимит как в Англии — чтобы футболист играл за свою сборную определенное количество матчей. Тема закроется сразу. Пускай сборники приезжают сюда, а там посмотрим, какое у них желание будет отправляться в наш чемпионат. Последнее время не больно-то и хотят. Это говорит о нашем уровне и о том, что сюда все за деньгами приезжают.

Разве сложно сделать английский вариант лимита? Просто кому-то выгодно, чтобы оставался нынешний лимит. Обсуждаем уже годами этот вопрос, а толку никакого. Если не нравится английский вариант — убирайте лимит совсем. Есть два хороших вариант, чтобы сделать наш футбол лучше. Другой вопрос — опять не захотят. Ну поглядим теперь, как будут оценивать наш футбол после таких невзрачных выступлений.

В моем понимании вопрос лимита должны решать футбольные люди, а не как сейчас. Ну что поделаешь, такова жизнь. Им виднее, они считают, что все знают. Я 30 лет играл в футбол и то всего не знаю — нужно учиться. А у нас в стране эту проблему решают люди, которые год в футболе находятся и уже начинают рассказывать, что и как нужно делать. Всезнайки такие. Книжку про Фергюсона или Моуриньо прочитали и знают все. Сидят и умничают. Поэтому и большие беды в нашем футболе. Футбольный бог все видит и наказывает нас за это.