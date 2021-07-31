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Канчельскис предложил английский вариант лимита на легионеров

вчера, 19:44

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

Считаю, что лимит нужно вообще убирать, но можно сделать лимит как в Англии — чтобы футболист играл за свою сборную определенное количество матчей. Тема закроется сразу. Пускай сборники приезжают сюда, а там посмотрим, какое у них желание будет отправляться в наш чемпионат. Последнее время не больно-то и хотят. Это говорит о нашем уровне и о том, что сюда все за деньгами приезжают.

Разве сложно сделать английский вариант лимита? Просто кому-то выгодно, чтобы оставался нынешний лимит. Обсуждаем уже годами этот вопрос, а толку никакого. Если не нравится английский вариант — убирайте лимит совсем. Есть два хороших вариант, чтобы сделать наш футбол лучше. Другой вопрос — опять не захотят. Ну поглядим теперь, как будут оценивать наш футбол после таких невзрачных выступлений.

В моем понимании вопрос лимита должны решать футбольные люди, а не как сейчас. Ну что поделаешь, такова жизнь. Им виднее, они считают, что все знают. Я 30 лет играл в футбол и то всего не знаю — нужно учиться. А у нас в стране эту проблему решают люди, которые год в футболе находятся и уже начинают рассказывать, что и как нужно делать. Всезнайки такие. Книжку про Фергюсона или Моуриньо прочитали и знают все. Сидят и умничают. Поэтому и большие беды в нашем футболе. Футбольный бог все видит и наказывает нас за это.

Ранее стало известно, что реформа РПЛ может затронуть лимит на легионеров.

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galem72
galem72
сегодня в 10:11
Пока клубы сидят на шее налогоплательщиков, ни о каких реформах и речи быть не может.
Legend 6
Legend 6 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:19
Селюкам например
Брулин
Брулин
вчера в 20:06
Кому выгодно? Функционерам, кто присосался к кормушке.
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:59, ред.
Канчельскис по ходу АПЛ с РПЛ перепутал малость ))) уровень чемпионатов не сопостовим такой регулятор ставить )))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:59
Предложение можно обсуждать, здравая мысль.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:52
Есть здравое зерно в его словах.
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