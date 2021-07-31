ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Шварц: «После красной карточки „Уфы“ мы немного потеряли концентрацию»

вчера, 21:18
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (3:2).

Сегодня была очень эмоциональная игра. В первом тайме нам потребовалось время, чтобы поймать ритм игры, почувствовать её. Мы сыграли довольно организованно. Результатом этого стали два заработанных пенальти, которые мы реализовали. Более того, у нас была возможность уйти на перерыв с более крупным счетом. Если бы мы забили сразу после перерыва, то игра бы сложилось совсем по-другому. После красной карточки мы немного потеряли концентрацию и пропустили из-за этого два мяча.

«Уфа» играла длинными мячами, они смогли создать нам проблемы, но я рад, что за несколько минут до конца игры мы смогли проявить характер и вырвали победу, реализовав свой момент. 60 минут мы играли очень дисциплинированно, но потом немного упустили нити игры. В любом случае я очень счастлив, что нам удалось добиться победы сегодня.

«Уфа» намерена оспорить судейские решения в матче против «Динамо».

Все новости
Тренер ЦСКА Бабаян: «В первом тайме очень низко опустились»
Сегодня, 12:27 Комментарии8
Бистрович: «У „Локомотива“ хорошая команда»
Сегодня, 12:09 Комментарии5
Тарасов: «Меня обидела ситуация в „Локомотиве“»
Сегодня, 10:05 Комментарии16
Жемалетдинов: «Порадовали болельщиков»
Сегодня, 09:26 Комментарии13
Смолов: «Очень важно было победить»
Сегодня, 09:23 Комментарии11
Наумов: «„Локомотив“, если не на голову, но на полголовы был сильнее ЦСКА»
Сегодня, 00:33 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:20
Счёт радует, а игра пока нет, много бега, но мало футбола. А после удаления игрока у соперников, вообще бросили играть, но слава Богу, что всё так сложилось и везение и удача сегодня были на стороне Динамо. Но ведь так везти может не всегда. Что ещё сегодня не понравилось в игре Динамо, игравший сегодня справа на месте Лесового Нжи в целом с игрой справился, но вот вышедший на правом фланге атаки Захарян смотрелся не так убедительно, как в центе под нападающими. где от него постоянное давление и угроза для обороняющихся. Но и защита сегодня концовку провалила. Восемьдесят минут к обороне Динамо не было претензий, а за последние десять минут. всё впечатление смазали, но спасибо Скопинцеву и Шиманьски, спасли матч и честь команды.
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 22:58
Вторая победа на выезде это гуд. Теперь надо третью, пока конкуренты едва шевелятся.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:55
Динамо всерьёз нацелилось на попадание в тройку. Сегодня были 10 минут расслабленности и получили 2 мяча. Но уровень команды достаточно высок, что и требовалось доказать, забив 3-й гол. Сандро Шварц строит очень интересную и перспективную команду, в которой движущей силой будет российская молодёжь. Очень бы хотелось видеть возрождение Динамо и борьбу легендарного клуба за трофеи. Кажется, последний трофей был завоёван ещё в середине 90-х с Константином Ивановичем Бесковым, выиграв Кубок России. Верю, что Динамо ворвётся в российскую элиту и серьёзно повлияет на общий расклад мест для еврокубков.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:51
Выиграли все таки иэто хорошо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100