Шварц: «После красной карточки „Уфы“ мы немного потеряли концентрацию»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (3:2).

Сегодня была очень эмоциональная игра. В первом тайме нам потребовалось время, чтобы поймать ритм игры, почувствовать её. Мы сыграли довольно организованно. Результатом этого стали два заработанных пенальти, которые мы реализовали. Более того, у нас была возможность уйти на перерыв с более крупным счетом. Если бы мы забили сразу после перерыва, то игра бы сложилось совсем по-другому. После красной карточки мы немного потеряли концентрацию и пропустили из-за этого два мяча.

«Уфа» играла длинными мячами, они смогли создать нам проблемы, но я рад, что за несколько минут до конца игры мы смогли проявить характер и вырвали победу, реализовав свой момент. 60 минут мы играли очень дисциплинированно, но потом немного упустили нити игры. В любом случае я очень счастлив, что нам удалось добиться победы сегодня.