Газизов: «Пенальти спорные. Первый — 100 процентов спорный момент»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:3).

Мне кажется, что пенальти спорные. Первый — 100 процентов спорный момент, а второй, наверное, больше был. Мы играли с ЦСКА , и VAR не входил в эти истории, теперь вмешался. Наверное, со временем я разберусь в российском VARе.

Что касается матча, не скажу, что «Динамо» показало игру, которую должно было выиграть. Но три очка есть три очка. Мы пытались изменить счёт, находясь в меньшинстве. Дух у команды есть, будем двигаться дальше.