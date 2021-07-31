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Газизов: «Пенальти спорные. Первый — 100 процентов спорный момент»

вчера, 20:18
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:3).

Мне кажется, что пенальти спорные. Первый — 100 процентов спорный момент, а второй, наверное, больше был. Мы играли с ЦСКА, и VAR не входил в эти истории, теперь вмешался. Наверное, со временем я разберусь в российском VARе.

Что касается матча, не скажу, что «Динамо» показало игру, которую должно было выиграть. Но три очка есть три очка. Мы пытались изменить счёт, находясь в меньшинстве. Дух у команды есть, будем двигаться дальше.

«Уфа» оспорит судейские решения в матче против «Динамо».

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протон1
протон1
сегодня в 01:24
Офигенное выражение - 100 % спорный))))
Hamman
Hamman
вчера в 21:12
100 % и сомнительно, это несовместимые понятия. Газизову бы определиться в оценке - или 100% или сомнительно!
Polilux
Polilux
вчера в 20:23
Теперь Газизов пытается реабилитировать себя после обсёра со Спартаком. Каждый момент теперь будет оценивать в низ.
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