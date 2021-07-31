Эджуке — о своём дриблинге: «Чтобы создать остроту, ты должен рисковать»

Нападающий ЦСКА рассказал о своём дриблинге.

У меня далеко не всегда в голове готовый сценарий [дриблинга], решения приходят во время эпизодов. Конечно, это бывает непредсказуемо. Я продолжаю развиваться как игрок, я уже не хочу просто пойти в дриблинг и потерять мяч. Иногда чувствую, что именно сейчас не время идти в обводку, тогда принимаю более простое решение. Но чтобы создать остроту, ты должен рисковать, и, если ты был хорош в этом эпизоде, риск окупается.

Когда ты с мячом, многие вещи получаются сами собой, ты должен мыслить очень быстро и мгновенно оценивать ситуацию, при этом следить за партнерами и за соперником. Как я уже сказал, у меня тоже нет приготовленного решения, оно приходит, рождается в момент, когда мяч у тебя в ногах.

Был ли разговор с Березуцким насчёт дриблинга? Большого разговора к настоящему моменту пока не было. Но я и сам понимаю, что основной критерий оценки моих действий — эффективность. Если дриблинг оказался удачным, значит, я принес пользу. То же самое касается и любого другого действия — передач назад, вперед, дальних пасов и так далее. Все, что я делаю, я делаю для команды. Это, вне всяких сомнений, важнее всего.