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Эджуке — о своём дриблинге: «Чтобы создать остроту, ты должен рисковать»

вчера, 18:48

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о своём дриблинге.

У меня далеко не всегда в голове готовый сценарий [дриблинга], решения приходят во время эпизодов. Конечно, это бывает непредсказуемо. Я продолжаю развиваться как игрок, я уже не хочу просто пойти в дриблинг и потерять мяч. Иногда чувствую, что именно сейчас не время идти в обводку, тогда принимаю более простое решение. Но чтобы создать остроту, ты должен рисковать, и, если ты был хорош в этом эпизоде, риск окупается.

Когда ты с мячом, многие вещи получаются сами собой, ты должен мыслить очень быстро и мгновенно оценивать ситуацию, при этом следить за партнерами и за соперником. Как я уже сказал, у меня тоже нет приготовленного решения, оно приходит, рождается в момент, когда мяч у тебя в ногах.

Был ли разговор с Березуцким насчёт дриблинга? Большого разговора к настоящему моменту пока не было. Но я и сам понимаю, что основной критерий оценки моих действий — эффективность. Если дриблинг оказался удачным, значит, я принес пользу. То же самое касается и любого другого действия — передач назад, вперед, дальних пасов и так далее. Все, что я делаю, я делаю для команды. Это, вне всяких сомнений, важнее всего.

Эджуке являлся одним из лучших дриблёров группового этапа прошлого сезона Лиги Европы.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:28
У-ти,мой любимый негр ещё и доморощенный философ!Похвально.Докажи сегодня делом.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:07
Риск благородное дело......
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:52
Сказано разумно, удачных обводок Чидера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:52
В этом он прав...
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