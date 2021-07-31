Стукалов: «2-й тайм с „Динамо“ даёт позитивный импульс на следующую игру»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:3).

Первый тайм нам не удался в силу того, что плохо двигали мяч в центре поля. У нас выпали игроки. Ни у наших ворот не было моментов, ни у ворот соперника. Там две индивидуальные ошибки предопределили первый тайм — 0:2. Во втором тайме внесли коррективы, дали шанс молодым футболистам, они дали энергию свою, поэтому получилось переломить сложнейший матч, но, к сожалению, в концовке допустили ошибку и «Динамо» победило.

Переломить ход игры удалось за счёт замен, прежде всего. Говорили, что нужно забить мяч и дать импульс, и постараться переломить эту ситуацию. А изменить ход встречи удалось только за счёт замен.

Я могу сказать, что второй тайм даёт позитивный импульс на следующую игру, потому что команда не сдалась! У команды есть дух. Ребята бились, старались. Есть, конечно, вопросы по первому тайму, но я надеюсь, что нам удастся достучаться до игроков. На игру с «Локомотивом» будем выходить с хорошим настроем!