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Стукалов: «2-й тайм с „Динамо“ даёт позитивный импульс на следующую игру»

вчера, 21:58
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:3).

Первый тайм нам не удался в силу того, что плохо двигали мяч в центре поля. У нас выпали игроки. Ни у наших ворот не было моментов, ни у ворот соперника. Там две индивидуальные ошибки предопределили первый тайм — 0:2. Во втором тайме внесли коррективы, дали шанс молодым футболистам, они дали энергию свою, поэтому получилось переломить сложнейший матч, но, к сожалению, в концовке допустили ошибку и «Динамо» победило.

Переломить ход игры удалось за счёт замен, прежде всего. Говорили, что нужно забить мяч и дать импульс, и постараться переломить эту ситуацию. А изменить ход встречи удалось только за счёт замен.

Я могу сказать, что второй тайм даёт позитивный импульс на следующую игру, потому что команда не сдалась! У команды есть дух. Ребята бились, старались. Есть, конечно, вопросы по первому тайму, но я надеюсь, что нам удастся достучаться до игроков. На игру с «Локомотивом» будем выходить с хорошим настроем!

«Уфа» намерена оспорить судейские решения в матче против «Динамо».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:29
Уфа снова будет в хвосте турнирной таблицы.
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 23:03
Не надо расслабуху игроков Динамо принимать за результат усилий игроков Уфы. В этом матче всё зависело от степени концентрации Динамо, Уфа была пассивным партнёром.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:06
Удаление сначала помогло , но потом эмоции захлестнули. Зачем после двух забитых надо было пытаться бежать третий забивать??? И ведь были в меньшинстве. Надо было отойти назад и попытаться сохранить ничью, но желание выиграть вышло боком.
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