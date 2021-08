Новичок «Краснодара» полузащитник в твиттере кратко прокомментировал свой трансфер из «Локомотива».

«Новый бык в городе», — написал Крыховяк.

New bull in the town 👋 @FCKrasnodar ⚫️🟢 pic.twitter.com/NgmELf64f8