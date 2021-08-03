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«Челси» предложил 100 млн евро и Маркоса Алонсо за Лукаку. «Интер» отказал

вчера, 06:53

«Челси» продолжает интересоваться форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.

Сообщается, что лондонцы предложили за бельгийца 100 миллионов евро плюс защитника Маркоса Алонсо, но получили отказ.

Возможно, что лондонцы сделают миланцам более выгодное предложение. Если это случится, то многое будет зависеть от позиции самого футболиста.

Ранее стало известно, по каким причинам Лукаку отказался переходить в «Челси».

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Все комментарии
Nеmesis
Nеmesis
вчера в 14:41
Для Лукаку лучше остаться в Интере,тут все получается.Для Интера лучше продать Лукаку, 100 лямов и Алонсо-это хорошая сделка.Лукаку не такой уж и супернап, выиграли Чемп на длинной дистанции и все, лучше он не сыграет.Челси лучше не покупать его за такую сумму, подешевле можно найти хорошего напа,тот же Ричарлисон.
sv_1969
sv_1969 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 11:14
Сами начали гонку "вооружений" и вот главные из них Реал и Барса уже ощутили на себе всю "прелесть"(
1bear
1bear
вчера в 10:21
зря Интер не соглашается на условия Челси,если надеются на большее,то это вряд ли
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:19
Лукаку всё устраивает в Интере. С другой стороны, если у Интера такие проблемы с финансами, то почему не заработать?
ОПС
ОПС
вчера в 09:26
Скажу одно, что зажрались и одни, и другие, и третий.
dok66
dok66
вчера в 09:04
А хочет ли сам Лукаку обратно в АПЛ ? Может здесь собака зарыта .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:57
Ему и в Интере хорошо.
Ozabot
Ozabot
вчера в 08:10
Скоро предложат 120, тогда надо отдавать.
SHMEL
SHMEL
вчера в 08:10
Было бы неплохо увидеть Ромелу в Челси.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 07:53
Если это так, то Интер поступил непрактично. Лукаку сейчас на пике цены, а Интеру нужны деньги и замена Хакими. Дальше Лукаку будет только дешевле. Конте выжал из него максимум, только при Конте он что-то топовое выдавал.
И для Челси это плюс что отказали, Лукаку играл несколько лет в АПЛ и показал что он не топ, почему собственно его и продали из Манчестера. Интер в Лиге чемпионов мягко говоря обделался с Лукаку. Лукаку не может играть на уровне против грандов, это давно известный факт.
Италия его страна и то если Ювентус подкачает как в прошлом сезоне.
Не нужен Лукаку Челси за такие деньги да и просто не нужен.
протон1
протон1
вчера в 07:50
Не проще уже дать 150 за Холанда? Но вот если Челси купит Лукаку, а Сити Кейна, то следующим летом у МЮ не будет конкурентов в Англии на подписание Холанда. Может Ливерпуль, но слабо верится. Главный конкурент будет Реал, наверное.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 07:41
А что у нас клубы уже преодолели все финансовые потери пандемии? То все дружно жалуются на потерю денег из-за коронавируса, отсутствия зрителей на стадионах и прочего, то спокойно размышляют о 175 млн. за Холанда, 100 млн. за Лукаку, 160 млн. за Кейна.
Само предложение, если оно было, странное. Лукаку не стоит столько. Столько заплатить в условиях пандемии даже за Холанда перебор. Клубы сами раздувают цены, а потом жалуются на нехватку денег. Не предлагайте агентам игроков много, вкладывайтесь в академию, растите таланты. Мыльный пузырь из цен на футболистов сильно раздут, а к чему это приводит показывают регулярные мировые кризисы. Зачем дополнительно это раздувать?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:40
Похоже это не предельное предложение.
swed27
swed27
вчера в 06:55
Такой игрой как Лукаку бесценен
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