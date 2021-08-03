«Челси» предложил 100 млн евро и Маркоса Алонсо за Лукаку. «Интер» отказал

«Челси» продолжает интересоваться форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.
Сообщается, что лондонцы предложили за бельгийца 100 миллионов евро плюс защитника Маркоса Алонсо, но получили отказ.
Возможно, что лондонцы сделают миланцам более выгодное предложение. Если это случится, то многое будет зависеть от позиции самого футболиста.
Ранее стало известно, по каким причинам Лукаку отказался переходить в «Челси».
Само предложение, если оно было, странное. Лукаку не стоит столько. Столько заплатить в условиях пандемии даже за Холанда перебор. Клубы сами раздувают цены, а потом жалуются на нехватку денег. Не предлагайте агентам игроков много, вкладывайтесь в академию, растите таланты. Мыльный пузырь из цен на футболистов сильно раздут, а к чему это приводит показывают регулярные мировые кризисы. Зачем дополнительно это раздувать?
Само предложение, если оно было, странное. Лукаку не стоит столько. Столько заплатить в условиях пандемии даже за Холанда перебор. Клубы сами раздувают цены, а потом жалуются на нехватку денег. Не предлагайте агентам игроков много, вкладывайтесь в академию, растите таланты. Мыльный пузырь из цен на футболистов сильно раздут, а к чему это приводит показывают регулярные мировые кризисы. Зачем дополнительно это раздувать?
И для Челси это плюс что отказали, Лукаку играл несколько лет в АПЛ и показал что он не топ, почему собственно его и продали из Манчестера. Интер в Лиге чемпионов мягко говоря обделался с Лукаку. Лукаку не может играть на уровне против грандов, это давно известный факт.
Италия его страна и то если Ювентус подкачает как в прошлом сезоне.
Не нужен Лукаку Челси за такие деньги да и просто не нужен.
И для Челси это плюс что отказали, Лукаку играл несколько лет в АПЛ и показал что он не топ, почему собственно его и продали из Манчестера. Интер в Лиге чемпионов мягко говоря обделался с Лукаку. Лукаку не может играть на уровне против грандов, это давно известный факт.
Италия его страна и то если Ювентус подкачает как в прошлом сезоне.
Не нужен Лукаку Челси за такие деньги да и просто не нужен.