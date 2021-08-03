«Челси» предложил 100 млн евро и Маркоса Алонсо за Лукаку. «Интер» отказал

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вчера, 06:53

«Челси» продолжает интересоваться форвардом «Интера» .

Сообщается, что лондонцы предложили за бельгийца 100 миллионов евро плюс защитника Маркоса Алонсо, но получили отказ.

Возможно, что лондонцы сделают миланцам более выгодное предложение. Если это случится, то многое будет зависеть от позиции самого футболиста.

Ранее стало известно, по каким причинам Лукаку отказался переходить в «Челси».