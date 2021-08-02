Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может сменить клубную прописку этим летом, пишет La Nazione.
К 23-летнему игроку проявляет интерес «Ювентус». Контракт серба с «фиалками» истекает в июне 2022 года.
Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может сменить клубную прописку этим летом, пишет La Nazione.
К 23-летнему игроку проявляет интерес «Ювентус». Контракт серба с «фиалками» истекает в июне 2022 года.
Теперь каждое упоминание этого клуба на соккере связано исключительно с кокошей
Теперь каждое упоминание этого клуба на соккере связано исключительно с кокошей