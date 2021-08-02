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«Ювентус» может подписать одноклубника Кокорина

вчера, 16:43

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может сменить клубную прописку этим летом, пишет La Nazione.

К 23-летнему игроку проявляет интерес «Ювентус». Контракт серба с «фиалками» истекает в июне 2022 года.

Ранее слухи связывали футболиста с клубом АПЛ.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 19:26, ред.
Читал заголовок...пропустил слово "одноклубника"...чуть кофе не подавился..
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:24
Очень даже пригодился бы Юве молодой хороший защитник !
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:17
А вы у кого это толерантность проверяли,у Рона или Кокоши?
juvenale
juvenale ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:50
он как бы защитник
juvenale
juvenale
вчера в 18:49
нужно брать если Демираля и рыгани сольют
Artemon9
Artemon9 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 17:50
Он- космос. Денег на его покупку нет даже у МС и ПСЖ
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:48
А почему не сам Кокоша?
Artemon9
Artemon9
вчера в 17:47
Бедная Фиорентина. Как она существовала всю историю без кокорина?
Теперь каждое упоминание этого клуба на соккере связано исключительно с кокошей
David Young
David Young
вчера в 17:42, ред.
Защита Ювентусу укрепить не помешает, игрок молодой и перспективный, уже готовый стать как минимум игроком ротации, так что не исключено что перейдёт в стан чёрно-белых.
asraeil
asraeil
вчера в 17:25
Ну хоть в названии статьи упоминается Кокоша
Накир
Накир
вчера в 17:23
При быстром прочтении, чуть с ума не сошел
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:02
Это не правильно!Надо Саню брать))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:57
Почему не самого Кокорина? На смену дайверу сгодится, той же толерантности...
fsk6bp2k988u
fsk6bp2k988u
вчера в 16:44
Сможет если захочет.
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