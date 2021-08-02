Переход Мбаппе в «Реал» может повлиять на будущее Роналду

Источник со ссылкой на AS сообщает, что будущее нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе» еще не до конца определено.
Есть вероятность, что португальский ветеран может продолжить карьеру в ПСЖ.
Руководство французского клуба попробует подписать Роналду в том случае, если Килиан Мбаппе этим летом перейдет в «Реал».
Недавно появилась информация о том, что ПСЖ якобы поставил ультиматум Мбаппе.
Спасибо за понимание. И больше постарайтесь мне не писать.
Спасибо за понимание. И больше постарайтесь мне не писать.