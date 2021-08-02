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Переход Мбаппе в «Реал» может повлиять на будущее Роналду

вчера, 15:46

Источник со ссылкой на AS сообщает, что будущее нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе» еще не до конца определено.

Есть вероятность, что португальский ветеран может продолжить карьеру в ПСЖ.

Руководство французского клуба попробует подписать Роналду в том случае, если Килиан Мбаппе этим летом перейдет в «Реал».

Недавно появилась информация о том, что ПСЖ якобы поставил ультиматум Мбаппе.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:26
Как сказал конь Юлий - Не смешите мои подковы!
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:20, ред.
Вы мне не указывайте кому и что писать,а если уж нет сил слушать правду,то есть кнопочка "игнор'
Ironigor
Ironigor ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 18:14
Уж вас я точно не просил моё мнение комментировать.
Спасибо за понимание. И больше постарайтесь мне не писать.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Дoбрыня (раскрыть)
вчера в 17:59
Ему и не надо,Мбапе через год бесплатно придет!!!
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:59
Думаю Реал,ПСЖ и Мбапе без дилетантских советов разберутся,что им делать
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:51
Оставьте этого возомнившего о себе звезду у себя в ПСЖ.
Artemon9
Artemon9
вчера в 17:48
Мбаппе в Зенит надо брать. У них денег достаточно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:42
Какая интересная , замысловатая цепочка вырисовывается.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:31
У Реала нет денег
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:30
Все останутся на своих местах
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:29
О как, судьба одного зависит от другого
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:21
Мбаппе решитель судеб
Legend 6
Legend 6 ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 16:56
Отлично от этого только Реалу и Ювентусу😁
NOVA
NOVA
вчера в 15:58
ну и отлично: мбаппе в Реал, а рон в псж!!
beefs
beefs
вчера в 15:54
Роналду уже потерял свой блеск, пора уже искать более спокойный чемпионат...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:52
Интересно посмотреть на Роналду в ПСЖ. Лично я ЗА...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:51
Во Франции еще дайвер не был лучшим пенальтистом...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 15:48
Перейдет если будут платить больше чем юве
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