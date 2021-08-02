Переход Мбаппе в «Реал» может повлиять на будущее Роналду

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вчера, 15:46

Источник со ссылкой на AS сообщает, что будущее нападающего в «Ювентусе» еще не до конца определено.

Есть вероятность, что португальский ветеран может продолжить карьеру в ПСЖ .

Руководство французского клуба попробует подписать Роналду в том случае, если этим летом перейдет в «Реал».