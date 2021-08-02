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Рэмзи может сменить футболку «Юве» на другую черно-белую майку

вчера, 14:23

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации источника, в услугах 30-летнего валлийского футболиста заинтересован «Ньюкасл». Английский клуб уже сделал запрос в «Юве» о возможном трансфере Рэмзи.

Ранее стало известно, по какой причине «Ювентус» хочет избавиться от Аарона.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:31
Парень так хорошо провёл последние сезоны за Арсенал, переход в Юве был ошибкой. Давай назад к пушкарям, Аарон, а то в центре полузащиты там беда.
Artemon9
Artemon9 ответ Государь-посохоносец (раскрыть)
вчера в 22:55
Желаю от всей души
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 22:19
    Государь-посохоносец
    Государь-посохоносец ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 22:17
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      вчера в 22:09, ред.
      Ещё не забываем про легендарный сейв бразильца, сделанный в концовке встречи против Наполи в ЛЧ.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответ Государь-посохоносец (раскрыть)
      вчера в 21:58, ред.
      Алиссон как только перешёл из чемпиона Италии в АПЛ выиграл: ЛЧ, АПЛ, со сборной кубок Америки. Не забываем про личные награды: золотая перчатка АПЛ, кубка Америки, приз им. Л.Яшина (вручается лучшему вратарю года)+ номинант на ЗМ. Всем бы так деградировать)
      Государь-посохоносец
      Государь-посохоносец ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
      вчера в 21:24
      Потому что серия А это не бей беги лига, тут умно играть нужно. Рэмзи просто не потянул. Это не деградация, а его истинный уровень.
      Вот Алисон деградировал в Ливерпуле при чём заметно.
      fanliverpoolfan llll
      fanliverpoolfan llll
      вчера в 15:42
      Ну в Арсенале выдал один сезон на высшем уровне, перешел в юве начал деградировать.
      Государь-посохоносец
      Государь-посохоносец ответ Artemon9 (раскрыть)
      вчера в 15:29
      Ну тогда пожелаем им приятного аппетита. Аха-ха)
      Artemon9
      Artemon9 ответ Государь-посохоносец (раскрыть)
      вчера в 15:23
        Artemon9
        Artemon9 ответ Государь-посохоносец (раскрыть)
        вчера в 15:21
        Главное- не спугнуть их.
        Вот такой у нас игрок в команде, уровня Ньюкасла
        Государь-посохоносец
        Государь-посохоносец ответ Artemon9 (раскрыть)
        вчера в 15:20
        Будем надеяться, что Ньюкасл поведёт себя, как и подобает сорокам - хватать всё блестящее)
        Правда он сейчас не блещет.)
        Государь-посохоносец
        Государь-посохоносец ответ Artemon9 (раскрыть)
        вчера в 15:19
        Привет. Это точно)
        asraeil
        asraeil
        вчера в 15:08
        Пока главное слово может
        Artemon9
        Artemon9
        вчера в 14:50
        Надо им ещё доплатить. Пусть забирают его
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 14:26
        Очень хорошо будет для Рэмзи .
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