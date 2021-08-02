Рэмзи может сменить футболку «Юве» на другую черно-белую майку

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации источника, в услугах 30-летнего валлийского футболиста заинтересован «Ньюкасл». Английский клуб уже сделал запрос в «Юве» о возможном трансфере Рэмзи.
Ранее стало известно, по какой причине «Ювентус» хочет избавиться от Аарона.
Всё мимо, Алиса себя показала в последующие сезоны и стремительно деградировала. Об этом я и говорю, а не о том, что она выиграла под патронатом Скомины/Оливера.
Ну будь по-твоему. Алисон деградировал от победителя ЛЧ до неудачника домашнего финала КА. Аха-ха)
Всё мимо, Алиса себя показала в последующие сезоны и стремительно деградировала. Об этом я и говорю, а не о том, что она выиграла под патронатом Скомины/Оливера.
Ну будь по-твоему. Алисон деградировал от победителя ЛЧ до неудачника домашнего финала КА. Аха-ха)
Вот Алисон деградировал в Ливерпуле при чём заметно.
Вот Алисон деградировал в Ливерпуле при чём заметно.
Вот такой у нас игрок в команде, уровня Ньюкасла
Вот такой у нас игрок в команде, уровня Ньюкасла
Правда он сейчас не блещет.)
Правда он сейчас не блещет.)