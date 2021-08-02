Рэмзи может сменить футболку «Юве» на другую черно-белую майку

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вчера, 14:23

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может продолжить карьеру в АПЛ .

По информации источника, в услугах 30-летнего валлийского футболиста заинтересован «Ньюкасл». Английский клуб уже сделал запрос в «Юве» о возможном трансфере Рэмзи.

Ранее стало известно, по какой причине «Ювентус» хочет избавиться от Аарона.