«Интер» готов продать Лукаку за 130 млн евро

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вчера, 15:00

Сообщается, что «Челси» продолжает интересоваться нападающим «Интера» .

Миланский клуб не горит желанием расставаться с лидером атак, однако если поступит предложение в размере 130 млн евро, то «нерадзурри» пойдут на сделку.

Недавно лондонский клуб предлагал за Лукаку немного меньшую сумму.