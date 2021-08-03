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«Интер» готов продать Лукаку за 130 млн евро

вчера, 15:00

Сообщается, что «Челси» продолжает интересоваться нападающим «Интера» Ромелу Лукаку.

Миланский клуб не горит желанием расставаться с лидером атак, однако если поступит предложение в размере 130 млн евро, то «нерадзурри» пойдут на сделку.

Недавно лондонский клуб предлагал за Лукаку немного меньшую сумму.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:00
С точки зрения бизнеса, продажа за 100+ млн, это удачная сделка для Интера. Но вот со спортивной точки зрения это большой минус конечно
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 19:45
Каждую неделю Лукаку у Интера становится на 10 млн. дороже.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:28
Возможно и сам Ромелу боится и не хочет возвращаться в АПЛ, где в двух ТОП клубах ранее (Челси и МЮ) ничего не получилось.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:24
За Лукаку официально Интер заплатил МЮ 74 млн.евро (трансфермаркт)
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:21
Еще пару дней назад были новости, что Лукаку неприкосновенный игрок в составе Интера....сегодня неприкосновенность Лукаку обрела свою сумму, равную 130 млн €
Впринципе Челси может заплатить эту сумму, но на мой взгляд Ромелу лучше остаться в Интере,т.к там все крутится вокруг него и у него самого идет игра
dimagas2
dimagas2
вчера в 17:45
Нап нужон тока Челси и МС,деньги у них есть)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:37
Несмотря на то, что:
.....однако если поступит предложение в размере 130 млн евро, то «нерадзурри» пойдут на сделку....

Ценник в 130 млн евро, вероятнее всего, не для того, чтобы продать Лукаку, а чтобы отпугнуть потенциальных покупателей....
Лукаку хочет играть в Италии, играть за "Интер", у него бизнес в "Милане", которым он доволен, и у него нет желания играть ни в другой стране, ни в другой команде, о чём он совсем недавно сказал в своём интервью....

Поэтому не факт, что даже, если найдётся покупатель на 130 млн евро, трансфер состоится, так как, у Лукаку контракт с "Интером" до 30 июня 2024 года!

Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года!
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 15:31
Слишком дорого оценили дикаря аборигена
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:24
Такую сумму никто не даст.
h8you
h8you ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:23
ну шейхи хотят купить английское дерево кейна,которого съели 37 летний Кьеллини и бонуччи за 175 ,так что 130 за лукаку не атк много
allemz
allemz
вчера в 15:08, ред.
Сомнительный ценник за слабонервного негра, сбежавшего от давления в Англии.
130 лямов за то, что получает в зубы в ЛЧ от Шахтера и Боруссии, растворяется в финале ЛЕ, но зато этот монстр после избиений возвращается в Италию, дико отрывается на Кротонах и Специях, а в своих празднованиях благодарит боженьку, за то что он наставил его на этот путь...
Великолепный футболист, что ещё скажешь, правда, по мнению самого Лукаку
Belgie2020
Belgie2020
вчера в 15:07
30 красная цена за это бревно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:06
короче говоря в интере он останется)
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