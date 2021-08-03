«Интер» готов продать Лукаку за 130 млн евро

Сообщается, что «Челси» продолжает интересоваться нападающим «Интера» Ромелу Лукаку.
Миланский клуб не горит желанием расставаться с лидером атак, однако если поступит предложение в размере 130 млн евро, то «нерадзурри» пойдут на сделку.
Недавно лондонский клуб предлагал за Лукаку немного меньшую сумму.
.....однако если поступит предложение в размере 130 млн евро, то «нерадзурри» пойдут на сделку....
Ценник в 130 млн евро, вероятнее всего, не для того, чтобы продать Лукаку, а чтобы отпугнуть потенциальных покупателей....
Лукаку хочет играть в Италии, играть за "Интер", у него бизнес в "Милане", которым он доволен, и у него нет желания играть ни в другой стране, ни в другой команде, о чём он совсем недавно сказал в своём интервью....
Поэтому не факт, что даже, если найдётся покупатель на 130 млн евро, трансфер состоится, так как, у Лукаку контракт с "Интером" до 30 июня 2024 года!
Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года!
.....однако если поступит предложение в размере 130 млн евро, то «нерадзурри» пойдут на сделку....
Ценник в 130 млн евро, вероятнее всего, не для того, чтобы продать Лукаку, а чтобы отпугнуть потенциальных покупателей....
Лукаку хочет играть в Италии, играть за "Интер", у него бизнес в "Милане", которым он доволен, и у него нет желания играть ни в другой стране, ни в другой команде, о чём он совсем недавно сказал в своём интервью....
Поэтому не факт, что даже, если найдётся покупатель на 130 млн евро, трансфер состоится, так как, у Лукаку контракт с "Интером" до 30 июня 2024 года!
Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года!