ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

РПЛ назначила новые даты на матчи 6-го тура и некоторые игры 5-го тура

вчера, 19:10

Пресс-служба РПЛ представила обновлённое расписание на матчи 5-го и 6-го тура чемпионата России.

6-й тур был перенесён с 28-29 августа на 26-27 августа по просьбе РФС для подготовки сборной России к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022.

Обновленное расписание 5-го и 6-го тура учитывает необходимость синхронизации игровых циклов команд, прогнозируемую жаркую погоду в некоторых регионах, а также расписание ранее запланированных спортивных трансляций на ресурсах Основного вещателя.

5-й тур

21 августа (суббота)

16:00 «Уфа» – «Зенит»
16:00 «Арсенал» – «Спартак»
18:00 ЦСКА – «Ахмат»
18:00 «Урал» – «Динамо»
20:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

22 августа (воскресенье)

16:00 «Локомотив» – «Краснодар»
18:00 «Нижний Новгород» – «Ростов»
20:00 «Химки» – «Рубин»

6-й тур

26 августа (четверг)

16:30 «Уфа» – «Крылья Советов»
18:30 «Спартак» – «Сочи»
20:30 «Ахмат» – «Арсенал»
20:45 «Зенит» – ЦСКА

27 августа (пятница)

16:30 «Урал» – «Ростов»
18:30 «Химки» – «Нижний Новгород»
19:00 «Динамо» – «Локомотив»
20:30 «Краснодар» – «Рубин»

Все новости
ОфициальноМатч 5-го тура РПЛ «Урал» — «Динамо» перенесён
Вчера, 18:51 Комментарии4
ОфициальноРПЛ объявила о переносе матчей 6-го тура на 25-28 августа
11 августа Комментарии20
Официально«Динамо» К и «Интер» проведут товарищеский матч
06 августа Комментарии3
ОфициальноРПЛ изменила время начала двух матчей «Рубина»
05 августа Комментарии8
РФС обратился в РПЛ с просьбой перенести матчи 6-го тура
03 августа Комментарии17
Определились все полуфинальные пары футбольного турнира на Олимпиаде
31 июля Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:43
не понимаю кто так составлял календарь почему Зенит из 6 первых туров 4 играет на выезде а многие московские команды всё время играют дома у них и так привилегии потому что 5 команд из одного города а со следующего сезона ещё и Торпедо добавится
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:29
Получится как всегда сорвут и туры и подготовку сборной.
протон1
протон1
вчера в 20:50
такой сборной уже ничто не поможет.
cska1948
cska1948
вчера в 20:34
Что за моду ввёла РПЛ проводить по ДВА матча в одно и тоже время?!
jmjx8427ukq3
jmjx8427ukq3
вчера в 20:31
Вряд ли это поможет сборной.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:28
Ну за три дня Валера конечно наиграет сборную до нужного уровня, с нетерпением ждем ярчайших побед))
idres
idres
вчера в 20:19
А когда планировали о чем думали?
drug01
drug01
вчера в 19:34
Всё для успеха сборной
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:26
Посмотрим что это даст!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:13
Будет ли толк от этого переноса - это вопрос???
beefs
beefs
вчера в 19:12
РФС бурно трудится...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100