РПЛ назначила новые даты на матчи 6-го тура и некоторые игры 5-го тура

Пресс-служба РПЛ представила обновлённое расписание на матчи 5-го и 6-го тура чемпионата России.

6-й тур был перенесён с 28-29 августа на 26-27 августа по просьбе РФС для подготовки сборной России к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ -2022.

Обновленное расписание 5-го и 6-го тура учитывает необходимость синхронизации игровых циклов команд, прогнозируемую жаркую погоду в некоторых регионах, а также расписание ранее запланированных спортивных трансляций на ресурсах Основного вещателя.