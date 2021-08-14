Соу скоро вернётся в общую группу «Ростова»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, рассказал о сроках восстановления футболиста.
Али практически восстановился после травмы и возобновит тренировки в общей группе с командой на следующей неделе.
Сегодня «Ростов» сыграет с ЦСКА. Ранее стало известно, сможет ли появиться на поле в этом поединке Алан Дзагоев.
составе нашей команды. Бей беги и забивай-никогда не уставай.
составе нашей команды. Бей беги и забивай-никогда не уставай.
Уже третий домашний матч Ростов будет играть при полностью пустых трибунах
Уже третий домашний матч Ростов будет играть при полностью пустых трибунах