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Соу скоро вернётся в общую группу «Ростова»

сегодня, 12:30

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, рассказал о сроках восстановления футболиста.

Али практически восстановился после травмы и возобновит тренировки в общей группе с командой на следующей неделе.

Сегодня «Ростов» сыграет с ЦСКА. Ранее стало известно, сможет ли появиться на поле в этом поединке Алан Дзагоев.

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Ростов  Соу Али
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
drive45
drive45
сегодня в 15:28, ред.
Пусть немного отдохнет, а потом опять бомбить пойдет. Удар поставлен, мушка на прицеле, уйдет и уберет всех на своем пути- орешек крепкий. Бустрейшего ему попадания на поле, красивой игры и как можно больше забитых голов в
составе нашей команды. Бей беги и забивай-никогда не уставай.
161регион
161регион
сегодня в 14:44
Это хорошая новость, Соу очень не хватает на острее
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:37
Сегодняшний матч в Ростове-на-Дону снова пройдёт совсем без болельщиков
Уже третий домашний матч Ростов будет играть при полностью пустых трибунах
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:35
Жаль что с ЦСКА не сможет сыграть. Но зато Норманн выздоровел. Пол года не играл
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:34
Он бы пригодился здесь и сейчас)
Любoмир
Любoмир
сегодня в 12:33
Здоровья и быстрее в строй...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:32
Здоровья, и скорейшего возвращения...
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