«Интер» объявил о подписании Джеко и Думфриса

«Интер» на официальном сайте объявил о подписании форварда «Ромы» Эдина Джеко и защитника ПСВ Дензела Думфриса.
Контракт с 35-летним боснийским форвардом подписан на 2 года. Трансфер обошелся «нерадзурри» бесплатно.
С Думфрисом контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Интер» готов продлить контракты сразу с тремя игроками.
стартовые 20млн превратились в 12млн + бонусы
и ПСВ надо поблагодарить, что отпустили, без каких либо проблем и заламывания цен
парню удачи, очень хотел этого крайка после потери Хакими
мне кажется он и посильнее будет
стартовые 20млн превратились в 12млн + бонусы
и ПСВ надо поблагодарить, что отпустили, без каких либо проблем и заламывания цен
парню удачи, очень хотел этого крайка после потери Хакими
мне кажется он и посильнее будет