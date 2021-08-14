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«Интер» объявил о подписании Джеко и Думфриса

вчера, 23:13

«Интер» на официальном сайте объявил о подписании форварда «Ромы» Эдина Джеко и защитника ПСВ Дензела Думфриса.

Контракт с 35-летним боснийским форвардом подписан на 2 года. Трансфер обошелся «нерадзурри» бесплатно.

С Думфрисом контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продлить контракты сразу с тремя игроками.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:09
Обоим удачи в новом клубе.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:38
Неплохое укрепление.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:18
Думфрис серьёзное усиление.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:13
А где Дзюба и Кокорин т?
1bear
1bear
сегодня в 00:00
защитник -это хорошо,а вот Джеко - ветеран на фиг
fanliverpoolfan 77
fanliverpoolfan 77
вчера в 23:36
    juvenale
    juvenale
    вчера в 23:29
    надпись на футболке это 5 хахаха
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri
    вчера в 23:26, ред.
    за трансфер Дюмфриса просто 5+
    стартовые 20млн превратились в 12млн + бонусы
    и ПСВ надо поблагодарить, что отпустили, без каких либо проблем и заламывания цен

    парню удачи, очень хотел этого крайка после потери Хакими
    мне кажется он и посильнее будет
    протон1
    протон1
    вчера в 23:22
    Он в любой момент может сдуться, ему 35 лет, он уже не так результативен.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 23:17
    Хорошо сработали. Быстро нашли замены для Хакими и Лукаку.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:15
    Отличные приобретения,поздравляю!
    beefs
    beefs
    вчера в 23:15
    руководство клуба знает что делает....
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