Сульшер: «Варан — один из лучших защитников в мире за последние 10 лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал трансфер защитника .

Ранее стало известно, на какой срок футболист подписал контракт.

Очень рад, ведь мы нашли одного из лучших защитников в мире за последние 10 лет. Варан — проверенный чемпион, за которым мы следили на протяжении длительного периода времени. Мы знаем, насколько он предан своему делу и какой он профессионал.

У нас есть уже защитники с мировым опытом, а Рафаэль добавит в их группу свои навыки и лидерство. Варан — уникальный защитник с редкой комбинацией первоклассных качеств, которые отразятся на других игроках.