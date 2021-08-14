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Сульшер: «Варан — один из лучших защитников в мире за последние 10 лет»

сегодня, 15:35

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал трансфер защитника Рафаэля Варана.

Ранее стало известно, на какой срок футболист подписал контракт.

Очень рад, ведь мы нашли одного из лучших защитников в мире за последние 10 лет. Варан — проверенный чемпион, за которым мы следили на протяжении длительного периода времени. Мы знаем, насколько он предан своему делу и какой он профессионал.

У нас есть уже защитники с мировым опытом, а Рафаэль добавит в их группу свои навыки и лидерство. Варан — уникальный защитник с редкой комбинацией первоклассных качеств, которые отразятся на других игроках.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 16:25
Реал намного предпочтительнее чем МЮ, больше денег дали, вот и перешёл.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:05
Ну пусть и радуются этим приобретением.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 15:46
я так не думаю, но время покажет, "за последние 10 лет" это бред, он даже в двадцатку не попадет))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:39
Спорное утверждение
David Young
David Young
сегодня в 15:37
Эта оценка является справедливой.
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