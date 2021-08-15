Быстров — о «Спартаке»: «Слишком много было вылито грязи на клуб»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал скандалы, которые происходят вокруг московского клуба на старте нынешнего сезона.

Слишком много было вылито грязи на клуб, той, которой не надо было выносить из избы. Есть вещи, которые можно доносить прессе, а есть те, которые всегда должны оставаться в команде. Кто, кого должен был покупать, почему тот или иной футболист не пришел — это дело клубное и внутри коллектива должно решаться.

Нам не нужен слабый «Спартак» в чемпионате, нам нужен сильный «Спартак». Мы хотим видеть зрелищный и красивый футбол в их исполнении. И нынешний тренер пытается привить им такой футбол, но ему мешают все эти передряги.