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Быстров — о «Спартаке»: «Слишком много было вылито грязи на клуб»

сегодня, 08:37

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал скандалы, которые происходят вокруг московского клуба на старте нынешнего сезона.

Слишком много было вылито грязи на клуб, той, которой не надо было выносить из избы. Есть вещи, которые можно доносить прессе, а есть те, которые всегда должны оставаться в команде. Кто, кого должен был покупать, почему тот или иной футболист не пришел — это дело клубное и внутри коллектива должно решаться.

Нам не нужен слабый «Спартак» в чемпионате, нам нужен сильный «Спартак». Мы хотим видеть зрелищный и красивый футбол в их исполнении. И нынешний тренер пытается привить им такой футбол, но ему мешают все эти передряги.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:25
Оставьте Спартак в покое!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 10:23
    Рязань 062
    Рязань 062
    сегодня в 10:13
    что заслужили то и получили. это закон бумеранга, за высокомерное отношение к другим клубам и восхваление своего....не по делу. все закономерно...
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:57
    Лишнюю болтовню надо прекращать, факт
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 09:50
    Вова ! Иди детей тренировать ,делом займись . А эксперт из тебя никакой .
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 09:42
    Это понятно, народная команда,самая популярная и обсуждаемая
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 09:35
    Считается, что грязь - это такая мазь лечебная... Правда, не там эту грязь нашли.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Sergei Egorov (раскрыть)
    сегодня в 09:30
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 09:25
      При бездарном и некомпетентном руководстве даже все деньги мира не помогут "Спартаку" стать сбалансированным боеспособным коллективом.
      Sergei Egorov
      Sergei Egorov
      сегодня в 09:22
        sihafazatron
        sihafazatron ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        сегодня в 09:22
          ABir
          ABir
          сегодня в 09:20
          Подобные недопонимания и конфликты случаются и в других коллективах, но выносятся на всеобщее обозрение в основном только истории вокруг Спартака. Или это вызывает у читателей наибольший интерес, или кому-то надо раздувать эти моменты клубной жизни
          Strashniy
          Strashniy
          сегодня в 09:05
          Что он несет, какой грязи, она вся прет изнутри.
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          сегодня в 08:59
          Никто на клуб грязь не выливал. Сами они нашли эту грязь , сами в нее занырнули , сами теперь в ней и барахтаются.
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          сегодня в 08:51
          На спартак не грязь вылито а вынесли их подковёрные дела наружу и вообще зачем такому бестолковому как быстров давать слово.
          YVG
          YVG
          сегодня в 08:49
            beefs
            beefs
            сегодня в 08:47
            а теперь еще и размазывают эту грязь...
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