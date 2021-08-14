Сёмин: «Первый тайм „Ростов“ проиграл ЦСКА по всем компонентам»

Главный тренер «Ростова» поделился мыслями после поражения в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

Пропущенный гол со стандарта очень сильно повлиял, какое-то время была неуверенность, потом получили второй мяч. Первый тайм проиграли по всем компонентам. Во втором тайме перестроились, вышли новые игроки, смогли исправиться. Но потом снова допустили ошибку и опять пропустили.

Мог ли я сделать перестановки ещё в первом тайме? В центре поля — может быть. Но Баштуш мог отыграть только 45 минут.

Когда вернется Калинин? Он будет готов к следующему матчу.

По травмам с ЦСКА — у Хашимото просто свело ногу. У Норманна снова старая травма. Возвращение Соу? В лучшем случае ждём его через неделю.

Плохое качество поля? Думаю, дело в погодных условиях.