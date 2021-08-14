ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Сёмин: «Первый тайм „Ростов“ проиграл ЦСКА по всем компонентам»

вчера, 22:38
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился мыслями после поражения в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

Пропущенный гол со стандарта очень сильно повлиял, какое-то время была неуверенность, потом получили второй мяч. Первый тайм проиграли по всем компонентам. Во втором тайме перестроились, вышли новые игроки, смогли исправиться. Но потом снова допустили ошибку и опять пропустили.

Мог ли я сделать перестановки ещё в первом тайме? В центре поля — может быть. Но Баштуш мог отыграть только 45 минут.

Когда вернется Калинин? Он будет готов к следующему матчу.

По травмам с ЦСКА — у Хашимото просто свело ногу. У Норманна снова старая травма. Возвращение Соу? В лучшем случае ждём его через неделю.

Плохое качество поля? Думаю, дело в погодных условиях.

Также свой комментарий по матчу дал наставник ЦСКА Алексей Березуцкий.

Все новости
Шварц: «„Динамо“ не хватило целеустремленности и хладнокровия в атаке»
Сегодня, 00:25 Комментарии10
Газзаев: «Влашич выходит на поле – и впечатление, будто делает одолжение»
Вчера, 23:49 Комментарии15
Талалаев: «Ребята убивались — скоро 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова»
Вчера, 23:45 Комментарии8
Березуцкий: «ЦСКА не планировал играть второй тайм с „Ростовом“ от обороны»
Вчера, 22:26 Комментарии15
Мележиков: «Критика болельщиков должна взбодрить игроков „Спартака“»
Вчера, 21:25 Комментарии11
Соболев: «Возможно, дал себе слабину, это видят тренеры»
Вчера, 20:41 Комментарии23
Сортировать
Все комментарии
drive45
drive45
вчера в 23:51
Хозяевами площадки сегодня были ЦСКА, по хозяйски и выиграли. Ростов на поле вышел но играть не получилось, почему и что с этим делать -команда будет разбираться и решать. Если раньше с защитой и подстраховкой у Ростова были слабоватыми, то сейчас и атакующие действия и прессинг становятся читаемыми и неубедительными. Делаем работу над ошибками , исправляемся играем на победу.
161регион
161регион ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:47
Дай то Бог
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:34, ред.
Палычу пора бежать !)
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:24
Палыч умеет признавать ошибки.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:15
100 % победа ЦСКА....все 4 гола в матче забили армейцы....у Чалова дубль, один гол пяточкой в свои ворота.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:12
Время собирать камни,а разбрасывать их у Сёмина уже нет сил.Вляпался в историю пенсионер...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 23:07
Любой мэтр рано или поздно становится физруком-пенсионером. Примеры Бышовца, Романцева и Газзаева подтверждают это. Природу, к сожалению не обманешь.
протон1
протон1 ответ 161регион (раскрыть)
вчера в 23:06
да всё будет нормально. все делается к лучшему. Сёмину нужно дать свободу и время. он наладит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:05
Думаю, дело в погодных условиях
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1274327/syomin-yuriy.
Такому зубру тренерского цеха неплохо бы знать, что погодные условия были одинаковы и для Ростова и для ЦСКА.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:59, ред.
мэтр рпл скорее всего нагрузил их физически, поэтому просто тупо не бегут, это нормально, результат будет попозже, но выше 7 места вряд ли поднимутся
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 161регион (раскрыть)
вчера в 22:58
Не переживай, все наладится. Будут перерывы на сборные, Палыч все подправит, все наладит, все будет лучше , чем сейчас.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:56
Первый блин комом , Удачи тебе Палыч, верим у тебя всё получится в Ростове !!!
протон1
протон1
вчера в 22:55
РПЛ - Российская пешеходная лига. Сёмин, потряси хорошенько ростовских буржуев, дабы монетка на двух нормальных легионеров с них выпала. Это какой то срам
161регион
161регион
вчера в 22:53
Все игроки скучают по Валере....
161регион
161регион
вчера в 22:49
Теперь эти отмазки будут постоянно)))
Если Ростов продолжит так играть дальше, то даже когда снимут ковидные ограничения, болельщиков на стадионе не будет.... Ибо 3 себя растраивать...
Хорошо что я не поспешил купить обанемент....
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:42
Я так и подумал что у Норманна рецидив серьёзной травмы когда увидел его ковыляющего. Пол года в прошлый раз пропустил
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:40
Да уж, первый тайм нам действительно удался. С победой, не легко она нам далась.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:39
Даже моей бабушке понятно что первый тайм Ростов проиграл ЦСКА по всем компонентам
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100