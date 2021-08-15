Шварц: «„Динамо“ не хватило целеустремленности и хладнокровия в атаке»

Главный тренер «Динамо» поделился мыслями после поражения своей команды в матче 4-го тура от «Ахмата» (1:2).

Хотел бы поздравить «Ахмат» с победой. В первом тайме до пропущенного гола мы контролировали игру, у нас был большой процент владения мячом. Во второй половине мы создали достаточно много моментов, забили, но, к сожалению, не смогли отыграться. Нам где-то не хватало хладнокровия, где-то последнего паса, где-то точности в завершении атак. Сегодня мы потерпели болезненное поражение.

В моменте с первым голом у нас было большое расстояние между линиями, что привело к штрафному. В эпизоде со вторым пропущенным мячом мы должны были плотнее играть в собственной штрафной и не давать бить игроку «Ахмата».