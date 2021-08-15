ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Шварц: «„Динамо“ не хватило целеустремленности и хладнокровия в атаке»

сегодня, 00:25
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями после поражения своей команды в матче 4-го тура от «Ахмата» (1:2).

Хотел бы поздравить «Ахмат» с победой. В первом тайме до пропущенного гола мы контролировали игру, у нас был большой процент владения мячом. Во второй половине мы создали достаточно много моментов, забили, но, к сожалению, не смогли отыграться. Нам где-то не хватало хладнокровия, где-то последнего паса, где-то точности в завершении атак. Сегодня мы потерпели болезненное поражение.

В моменте с первым голом у нас было большое расстояние между линиями, что привело к штрафному. В эпизоде со вторым пропущенным мячом мы должны были плотнее играть в собственной штрафной и не давать бить игроку «Ахмата».

Ранее главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что мотивировало игроков грозненской команды в матче с «Динамо».

Все новости
Газзаев: «Влашич выходит на поле – и впечатление, будто делает одолжение»
Вчера, 23:49 Комментарии15
Талалаев: «Ребята убивались — скоро 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова»
Вчера, 23:45 Комментарии7
Сёмин: «Первый тайм „Ростов“ проиграл ЦСКА по всем компонентам»
Вчера, 22:38 Комментарии18
Березуцкий: «ЦСКА не планировал играть второй тайм с „Ростовом“ от обороны»
Вчера, 22:26 Комментарии15
Мележиков: «Критика болельщиков должна взбодрить игроков „Спартака“»
Вчера, 21:25 Комментарии11
Соболев: «Возможно, дал себе слабину, это видят тренеры»
Вчера, 20:41 Комментарии23
Сортировать
Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 02:13
Без поражений нет побед. Устраняйте ошибки.Удачи
протон1
протон1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:53
еще вот такой постскриптум от некого автора сайта: «Динамо» достаточно неплохо контролировало мяч и устраивало перепасовки, но зачастую они проводились не в обострение, а в стадии подготовки атак. Эта стадия оказывалась слишком затянутой, что позволяло «Ахмату» блокировать их развитие и мешать доведению до реальных угроз. Поэтому получается, что у «Динамо» было много контроля ради самого контроля, что не получилось переквалифицировать в качественное выражение.
протон1
протон1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:49, ред.
Ну бывает что отдаешь территориальное преимущество и побеждаешь соперника. случаи не единичны, бывает автобус выставил и пару контр. атак и повел в счете игру закончил, я то от души Динамо желаю удачи. великий клуб, болельщики знаю давно ждут побед и высоких позиций в таблице рпл...
stanichnik
stanichnik ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 01:44
Это не осечка, это очередной выстрел в ногу от абсолютного неумения обращаться с оружием.
stanichnik
stanichnik ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 01:38
Когда мотивируют Мерседесами не отдают 67% территориального и игрового преимущества сопернику и не дают ему наносить удары по воротам с двухкратным перевесом, и при выходе один на один(Канате) мячи в пустые ворота забивают, так что мотивация у игроков Ахмата тут не при чем. Скорее присутствие Онопко на трибунах мотивировало молодежь Динамо рвать жилы, чтобы понравиться помощнику ГТ сборной страны.
YVG
YVG
сегодня в 01:32
Будем надеяться, что это осечка.
протон1
протон1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:22, ред.
ну учитывать нужно и фактор везения, фортуна на стороне тех кто был сильней, Играли у себя клуб терек (Ахмад) фактор юбилея 70-я папы Кадырова, и мотивировать игроков в этот день игроков уж я точно знаю как старались игроки. Динамо не повезло. показывает хорошую игру , играет молодёжь, ( Динамо полностью владело игровым и территориальным преимуществом) тогда как так вышло ? а фактор мотивации скажу так. зная Кадырова. я не удивлюсь что он каждому за победу мерседес обещал) ну это лично в кулуарах у них, не понимаю критику, когда Динамо 3 победы взяла на старте)
stanichnik
stanichnik ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 01:12
Мотивация тут не при чем, Динамо полностью владело игровым и территориальным преимуществом. Вина в поражении лежит полностью на ГТ, его эксперименты с позицией Захаряна уже достали. Осталось еще только попробовать его на позиции слабо играющего в последнее время Шунина. Вместо того чтобы дать возможность Шиманьски и Захаряну сыграть в центре по тайму, Шварц их выводит в старте обоих и Арсена снова пихает на левый край, где должен был выходить Скопинцев с начала матча. Шунин перестал выручать и фортуна сегодня от нас отвернулась, потому что не может везти в каждом матче.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:07
На каждого Шварца найдется свой Талалаев.
Команда молодая , потому и стабильности нет - это нормально. Вот парни чуть возмужают и ....а что будет потом через год - два узнаем.
протон1
протон1
сегодня в 00:26, ред.
Адекватный тренер, который четко отвечает по игре. Не плачет как некоторые, всё еще впереди..просто немец не понимает что и какая мотивация была в клубе. в юбилей. и к тому же Кадыров младший приезжал напуствовал на победу) мотивируя небось хорошими подарками)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100