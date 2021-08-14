Газзаев: «Влашич выходит на поле – и впечатление, будто делает одолжение»

Бывший главный тренер ЦСКА раскритиковал игру хавбека московского клуба .

Меня поражает игра Влашича, которого мы привыкли видеть очень активным на поле. Сейчас такой активности нет. Он выглядит очень неубедительно.

Вокруг него сейчас все разговоры ходят неслучайно. Идет полемика: уедет – не уедет, хочет играть – не хочет. Если не хочет играть, то не надо его и ставить.

Если человек вышел на поле, он должен играть и отдаваться команде. А что это за хочу – не хочу? У каждого спортсмена есть контрактные обязательства, которые необходимо выполнять.

Влашич выходит на поле уже которую игру, и создается впечатление, что он делает одолжение. Он профессиональный футболист и должен выкладываться полностью!