Газзаев: «Влашич выходит на поле – и впечатление, будто делает одолжение»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал игру хавбека московского клуба Николы Влашича.
Меня поражает игра Влашича, которого мы привыкли видеть очень активным на поле. Сейчас такой активности нет. Он выглядит очень неубедительно.
Вокруг него сейчас все разговоры ходят неслучайно. Идет полемика: уедет – не уедет, хочет играть – не хочет. Если не хочет играть, то не надо его и ставить.
Если человек вышел на поле, он должен играть и отдаваться команде. А что это за хочу – не хочу? У каждого спортсмена есть контрактные обязательства, которые необходимо выполнять.
Влашич выходит на поле уже которую игру, и создается впечатление, что он делает одолжение. Он профессиональный футболист и должен выкладываться полностью!
Ранее агент Влашича ответил на вопрос о возможном переходе Николы в другой клуб.
Пора что-то с этим делать, человек не хочет играть.
Пора что-то с этим делать, человек не хочет играть.
Пока не ушел , я думаю, будет играть, форму то в любом случае набирать надо.
Пока не ушел , я думаю, будет играть, форму то в любом случае набирать надо.