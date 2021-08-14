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Газзаев: «Влашич выходит на поле – и впечатление, будто делает одолжение»

вчера, 23:49

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал игру хавбека московского клуба Николы Влашича.

Меня поражает игра Влашича, которого мы привыкли видеть очень активным на поле. Сейчас такой активности нет. Он выглядит очень неубедительно.

Вокруг него сейчас все разговоры ходят неслучайно. Идет полемика: уедет – не уедет, хочет играть – не хочет. Если не хочет играть, то не надо его и ставить.

Если человек вышел на поле, он должен играть и отдаваться команде. А что это за хочу – не хочу? У каждого спортсмена есть контрактные обязательства, которые необходимо выполнять.

Влашич выходит на поле уже которую игру, и создается впечатление, что он делает одолжение. Он профессиональный футболист и должен выкладываться полностью!

Ранее агент Влашича ответил на вопрос о возможном переходе Николы в другой клуб.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:05
Никого оправдания для профессионального футболиста не может быть, раз ты выходишь на поле должен отрабатывать свой контракт и играть так чтобы соответствовать своему ценнику, который закреплен подписью в контракте.
Землянин
Землянин
сегодня в 02:04, ред.
За зарплатой исправно заходит проверить в личный кабинет 🎃
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ второй (раскрыть)
сегодня в 00:43
Посмотрим , как дальше будет. Окошко открыто , может и уйдет, а может и нет.
второй
второй ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:25
все перечисленные имеют именно спад в игре,но они не собираются уходить из клуба!А тут ситуация ,какая была у Кержа перед переходом в Севилью-не отпустите играть не буду!ЦСКА решать конечно ,но проблема большая и разрешить её будет сложно!!!
beefs
beefs
сегодня в 00:17
насильно мил не будешь...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:17
Не думаю что это так
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:17
Картина 🖼 , - Вот он есть, а вот его и нет !
Пора что-то с этим делать, человек не хочет играть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:14
Надо отправить его в дубль пусть там лавочку протирает.
1-я конная
1-я конная
сегодня в 00:05
Ничего страшного. Хочет пойти "путём самурая" - пусть потом не жалуется
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:04
Просто пока Влашич на расслабоне:
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
Чего на парня накинулись??? Ну есть спад в игре , а у кого его нет сейчас??? Сдали , причем сильно Дзюба, Зобнин, Кузяев, Соболев, Ловрен, Ларсон, Крал.....список можно продолжать. Так что спад может с каждым произойти . Многие , кто в ЕВРО участвовал подсели и не только они.
Пока не ушел , я думаю, будет играть, форму то в любом случае набирать надо.
протон1
протон1
вчера в 23:56
да отпустите его уже в милан. не будет он на зло играть
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:55
Если Никола и его отец так хотят уехать и демонстрируют это, то пусть выкупают часть контракта недостающую до суммы, устраивающей ЦСКА и спокойно переходят в другой клуб. Такие примеры в нашем чемпионате уже были.
протон1
протон1
вчера в 23:55
у Влашича голова в другом клубе . в итальянском
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:50
У меня тоже сложилось такое впечатление,!
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