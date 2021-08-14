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Мележиков: «Критика болельщиков должна взбодрить игроков „Спартака“»

вчера, 21:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о поведении болельщиков красно-белых на матче с «Уралом» (1:0).

Восприняли всё как победу, которая даёт три очка. То, что творилось на трибунах, должно взбодрить игроков: будьте злее, добивайтесь побед. Игроки отреагировали на баннеры так, как должны были. Если игроков просят постоять и выслушать некоторые вещи в лицо, тем более есть за что, они должны выстоять на этой линейке и выслушать всё. Болельщики имеют право требовать результат, на старте результат тот, который не хотелось бы иметь. Но, тем не менее, мы сегодня набрали важные три очка, которые придадут команде уверенности.

А как на меня такая критика болельщиков должна давить? Я просто менеджер, который должен делать свою работу. На меня это не давит. С акционером я всегда на связи, во время матча — нет. Мы оба смотрим футбол, зачем связываться. Вопрос с болельщиками решится сам собой, когда команда начнёт добывать результат. Болельщики продолжают? Надо потерпеть. Когда у игроков будут уверенность и стабильность, это перейдёт на трибуны. Это взаимосвязанные вещи. Если нет побед — болельщики недовольны.

Ранее о критике фанатов в свой адрес высказался форвард «Спартака» Александр Соболев.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:25
Конструктивная критика ещё никому не шла во вред
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:16
Зарема нормально справляется зачем тебе федун.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:13
Нужно ещё повысить им зарплату и бонусы увеличить за проигрыш !!!)
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:52
Зарему забрал подальше от всех,чтоб она опять компьютеру не полезла,вот и отдыхает с ней
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:52
Закатили не без доли везения, игры как не было, так и нет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:28
Им по фигу, главное что бы зарплату вовремя платили.
112910415
112910415
вчера в 21:51
Опытный, осторожный Мележиков разумно говорит... А что ему остаётся...
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:44
Вы меня извините , но он что над ними должен стоять? Он им платит большие деньги и они должны их отрабатывать! Ни в коей мере не защищаю Леню!
протон1
протон1
вчера в 21:32
Не будет при Федуне никакой стабильности ...Её не было никогда при нём , почему она должна появиться спустя 16-18 лет? Это не тот руководитель , хозяин хоть и деньги он влил в клуб баснословные по российским меркам за свои годы.
надо спокойнее быть )
makkie
makkie
вчера в 21:28
У меня вопрос, а где Федун?
Команда мучается, а он отдыхает в Италии и в ус не дует.
Нафиг такого владельца тогда, совершенно безответственный!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:26
Зарплаты урежьте в трое ,сразу взбодрятся!!!
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