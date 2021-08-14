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Талалаев: «Ребята убивались — скоро 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова»

вчера, 23:45
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мыслями после победы в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

Победы даются очень большой ценой. После «Крыльев» у нас два игрока не смогли продолжить. Это Швец и Гудиев. Сегодня травмы у Богосаваца и Быстрова. Эти потери заставят нас что-то менять. Я поблагодарил ребят за первый тайм и за самоотдачу. Это наша последняя домашняя игра. 23 числа исполняется 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова, который основал наш клуб. Поэтому ребята убивались. В каждом эпизоде отдавали всё и даже больше.

Поздравляю болельщиков, потому что сюда мы вернёмся только 26 числа на домашний матч. Это достойная победа, но «Динамо» — самая играющая команда на сегодняшний день. Покупка крайнего защитника? Вопрос к руководителям клуба. Спортивный и генеральный директора занимаются вопросами комплектования команды.

Мы пропустили ненужный гол. Я сказал ребятам и потом повторю, что в первые 15 минут после перерыва команда пропускает уже четвёртый гол. Мы пробуем успокаивать футболистов, рычать в перерыве на них, давать методические указания. Пробуем перестановки, замены. Всё равно выходим и пропускаем. Не просто так говорят, что 2:0 — это самый неприятный счёт. Он успокаивает, а потом заставляет играть в электрическую игру.

Недавно тренировку «Ахмата» посещал сын Ахмата Кадырова — глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:18
Поздравляю с Победой Ахмат !
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 01:48
А кто такой ахмат кадыров
Gahi
Gahi
сегодня в 01:02
Ради такой знаменательной даты, команде Ахмат можно и на выезде играть с высокой самоотдачей на поле и побеждать. Удачи
suiw
suiw
сегодня в 00:10
Ребята не убивались, они просто весь второй тайм провалялись на огороде
1-я конная
1-я конная
вчера в 23:55
"Что же вы так убиваетесь? Вы же так не убьётесь!" (с)

Старая шутка актуальна и сейчас
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:53
Победа вполне заслуженная. Могли и больше забить, правда и пропустить могли.
протон1
протон1
вчера в 23:51, ред.
А убиваться постоянно как профессионалы они не могут? слышал что Грозный хотят назвать Ахмадградом . не знаю правда или нет. я представляю какая мотивация была в клубе в честь юбилея. они точно не могли проиграть
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:48
Поражение в сегодняшнем матче полностью на совести ГТ Динамо . Намудрил с составом.
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