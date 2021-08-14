Березуцкий: «ЦСКА не планировал играть второй тайм с „Ростовом“ от обороны»

Главный тренер ЦСКА поделился мыслями после победы в матче 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

Рады трём очкам. Игра была непростая, как и всегда в «Ростове». Довольны победой. Не планировали играть второй тайм от обороны. Вышли робко. Есть над чем работать. «Ростов» проигрывал, было понятно, что они станут играть агрессивнее. Рад, что ребята собрались и сделали счёт более спокойным.

Всегда есть два фактора: или мы играли хорошо, либо соперник не очень. Но первым таймом я абсолютно доволен.