ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Березуцкий: «ЦСКА не планировал играть второй тайм с „Ростовом“ от обороны»

вчера, 22:26
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мыслями после победы в матче 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

Рады трём очкам. Игра была непростая, как и всегда в «Ростове». Довольны победой. Не планировали играть второй тайм от обороны. Вышли робко. Есть над чем работать. «Ростов» проигрывал, было понятно, что они станут играть агрессивнее. Рад, что ребята собрались и сделали счёт более спокойным.

Всегда есть два фактора: или мы играли хорошо, либо соперник не очень. Но первым таймом я абсолютно доволен.

В этом матче голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев достиг значимой отметки в карьере.

Все новости
Шварц: «„Динамо“ не хватило целеустремленности и хладнокровия в атаке»
Сегодня, 00:25 Комментарии10
Газзаев: «Влашич выходит на поле – и впечатление, будто делает одолжение»
Вчера, 23:49 Комментарии15
Талалаев: «Ребята убивались — скоро 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова»
Вчера, 23:45 Комментарии8
Сёмин: «Первый тайм „Ростов“ проиграл ЦСКА по всем компонентам»
Вчера, 22:38 Комментарии18
Мележиков: «Критика болельщиков должна взбодрить игроков „Спартака“»
Вчера, 21:25 Комментарии11
Соболев: «Возможно, дал себе слабину, это видят тренеры»
Вчера, 20:41 Комментарии23
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 01:34
Костя Марадишвили однозначно игрок основного состава,, техничный, скромный, никогда ногу не уберёт в борьбе, воспитанник, боец от мозга до костей, такие должны играть !
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 00:38
Выпускать бохинена левым вингером , я все больше убеждаюсь что Леша физрук
blitz
blitz
вчера в 23:47
Команда играет так как ей позволяет соперник. С выходом Дзагоева во втором тайме картина потихоньку начала меняться. Алан помог армейцам вернуть контроль над мячом, хотя бы на какие-то игровые отрезки. Его опыт в концовке очень помог. А как выручил на 85-й минуте Игорь Акинфеев! Не будь его спасения, ЦСКА вполне мог упустить эту победу.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:18
Многие тренеры говорят..... что когда команда выигрывает со счетом 2:0 то это опасный счет.... у игроков подсознательно сидит мысль что игра сделана и пытаются удержать победный счет. Хорошо что забили третий гол.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Не соглашусь категорически. Итак, по порядку. Ваня Обляков прекрасно освоился на месте левого защитника и уже нет перекоса в атаке направо на фланг Марио. Эджуке начал видеть поле и пасовать довольно прилично. Все стараются активно играть в отборе, и Мухин, и Ахметов и Чидера и Чалов. Игра появляется и не видеть этого нельзя! Защитники на отбой практически не играют, стараются мячом дорожить. Пока это элементы, но они видны. Что касается Ростова, то у меня две мысли. Валера прекрасную команду опустил, и Палыч - далеко не волшебник. Это мое мнение, которое никому не навязываю, но игру смотрел внимательно и скурпулезно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:01
Первый тайм ЦСКА играл во втором отбывал номер.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:53
Обратил внимание на Бийола, парень то похудел , стал стройным и , как следствие, более поворотливым и прыгучим. Пока он картины не портит, хотя и приходится ему тяжело, ведь играет не на своей позиции. Но потихоньку все же осваивается.
Посмотрим как дальше у него дела пойдут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:53
Три очка есть и это главное сейчас для Коняшек)
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:51
Игра двух непонятных на сегодняшний день команд , ничем никого не удивила . И то что Березуцкий что-то там планировал или не планировал как играть в каком из таймов , показала сама игра, что никаких планов небыло. Игра шла так как могли играть сами игроки, никакого рисунка или каких-то тренерских задумок ,вообще небыло видно. Просто играли две дворовые команды пешеходы , на ящик Жигулёвского пива 🍺🍺🍺 !!!☝😉
Если команду Ростов можно ещё как-то оправдать, что строится новая команда, смена тренеров , не сыгранностью . То ЦСКА показывает такой невнятный футбол с самого начала Чемпионата и увидеть руку тренера и схему игры , я так и не увидел. Будем опять ждать и надеяться на какое-то чудо , а вот что это будет покажет только время или волевое решение руководства клуба ?!! Всем Добра !!!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:38
Второй тайм не удался. Первый нормальный. Главное сейчас набирать очки и не травмироваться.
1-я конная
1-я конная
вчера в 22:37
"Я не упал - меня уронили!" (с)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:37
Три очка , как говорится , не пахнут . А вот игра сам попахивает и не очень ароматно. Первый тайм имели явное преимущество, но тут просто Ростов был никакущим. Медленная довольно таки игра была с обеих сторон, армейцы были поагрессивнее. А вот второй тайм разочаровал совсем, игра на удержание могла выйти боком. Но плюс есть в этой игре: в предыдущих играх армейцев хватало минут на 10, а тут на целый тайм хватило, правда и темп был невысок.
Победа в игре , которая тем не менее вызывает еще много вопросов.
Всем здоровья.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:30
У ЦСКА 2 равноценных состава. А у Ростова просто некем усиливать игру. Ещё и Хошимото с Норманном получили травмы
ЦСКА победили заслуженно
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:29
В победе Березуцкого над Семиным нет ничего удивительного - сегодня день физрука, а не день тренера.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:29
Первый тайм ничего себе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100