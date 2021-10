Бензема вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги

Нападающий «Реала» отметился хет-триком в матче 4-го тура Ла Лиги против «Сельты» (5:2).

Это позволило французу выйти на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Испании. На счету Карима уже 196 голов. На 9-й строчке находится экс-форвард «Сельты», «Реала» и «Депортиво» Паиньо (210 голов), а лучшим снайпером в истории Ла Лиги является Лионель Месси (474 гола).

Most goals scored in LaLiga history:



🇦🇷 Messi (474)

🇵🇹 Ronaldo (311)

🇪🇸 Zarra (251)

🇲🇽 H. Sánchez (234)

🇪🇸 Raúl (228)

🇦🇷 Di Stéfano (227)

🇪🇸 C. Rodríguez (223)

🇪🇸 Quini (219)

🇪🇸 Pahiño (210)

🇫🇷 Benzema (196)



King Karim is now in the top 10 outright. 🙌 pic.twitter.com/iaKzNul3bo