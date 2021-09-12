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Только 2 африканских игрока смогли забить 100 голов в АПЛ

12 сентября 2021, 23:18

Сегодня нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым голом в матче 4-го тура Английской Премьер-Лиги против «Лидса» (3:0).

Этот мяч стал для египтянина сотым в рамках чемпионата Англии. Салах стал лишь вторым африканским футболистом, который сумел достичь данной отметки. Первым является бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба, на счету которого 104 гола.

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Все комментарии
galem72
galem72
13 сентября в 10:34
Египтянин реально трудяга. Повезло же Ливерпулю урвать такого забиваку.
Klaus-S
Klaus-S
13 сентября в 10:33
В этом сезоне Салах легко обойдёт Дрогба.
Хоть мы и ругаем его за незабитые голы, тем не менее у него шикарная статистика.
112910415
112910415
13 сентября в 09:04
и вполне достаточно
ДАША Д
ДАША Д
13 сентября в 07:12
Скоро их будет очень много.
ОПС
ОПС
13 сентября в 05:59
Немного осталось до 105. Будет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 сентября в 05:58
А сколько англичан забили хотя бы 10 в Африке?
Gahi
Gahi
13 сентября в 04:47
Молодец отличный результат, а также есть к чему ещё стремится. Удачи
stanichnik
stanichnik
13 сентября в 00:25
Догонит и перегонит Салах Дрогба
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 00:02
Дрогбу то он сделает - определенно.
Василий 50
Василий 50
12 сентября в 23:40
Ну и хватит
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
12 сентября в 23:40
Помнится после первого сезоне Салаха в ПЛ, все хейтеры говорили "one season wonder"
beefs
beefs
12 сентября в 23:32
Так держать, Мохамед, удачи...
протон
протон
12 сентября в 23:23, ред.
А говорили игрок одного сезона)) Салах уже легенда Ливерпуля. Реально ТОП-игрок.
в челси бы его посмотреть
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