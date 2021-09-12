Только 2 африканских игрока смогли забить 100 голов в АПЛ

Сегодня нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым голом в матче 4-го тура Английской Премьер-Лиги против «Лидса» (3:0).
Этот мяч стал для египтянина сотым в рамках чемпионата Англии. Салах стал лишь вторым африканским футболистом, который сумел достичь данной отметки. Первым является бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба, на счету которого 104 гола.
Хоть мы и ругаем его за незабитые голы, тем не менее у него шикарная статистика.
Хоть мы и ругаем его за незабитые голы, тем не менее у него шикарная статистика.
в челси бы его посмотреть
в челси бы его посмотреть