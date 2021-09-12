Только 2 африканских игрока смогли забить 100 голов в АПЛ

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12 сентября 2021, 23:18

Сегодня нападающий «Ливерпуля» отметился забитым голом в матче 4-го тура Английской Премьер-Лиги против «Лидса» (3:0).

Этот мяч стал для египтянина сотым в рамках чемпионата Англии. Салах стал лишь вторым африканским футболистом, который сумел достичь данной отметки. Первым является бывший нападающий «Челси» , на счету которого 104 гола.