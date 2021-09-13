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Мюллер забил больше голов, чем любой другой игрок, в ворота «Барсы» в ЛЧ

13 сентября 2021, 13:19
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» встретится с «Барселоной» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий мюнхенского клуба Томас Мюллер забил шесть голов в пяти играх против каталонской команды, ни один другой игрок не отличился больше раз в матчах с «сине-гранатовыми» в ЛЧ. Мюллер оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2012/13 на «Альянц Арене», а после забил ещё один мяч на «Камп Ноу». В полуфинале ЛЧ сезона 2014/15 Томас также отправил один гол в ворота «Барселоны», а в сезоне 2019/2020 отметился дублем и результативной передачей во время победы «Баварии» в 1/4 финала со счётом 8:2.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
14 сентября в 00:40
Палач Каталонии)
Землянин
Землянин
13 сентября в 18:01
Красавчик, чё 🤸‍♂️
кристина бораз
кристина бораз ответ протон (раскрыть)
13 сентября в 17:05
Властелин)
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 сентября в 14:42
Мои поздравления.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
13 сентября в 14:41
Интересный рекорд.
8929wyztzyfj
8929wyztzyfj
13 сентября в 14:29
Нашёл своего клиента
протон
протон
13 сентября в 14:13
Мюллер хозяин барсы
Накир
Накир
13 сентября в 14:10
Посмотрим уже на этот матч
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
13 сентября в 13:53
Опять восмерочку могут получить
sv_1969
sv_1969
13 сентября в 13:47
Наверное забьёт еще
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 сентября в 13:31
Барса уже боится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 13:30
Вот что только они и подсчитывают от нечего делать...
Василий 50
Василий 50
13 сентября в 13:28
Мюллер просто молодец
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 сентября в 13:25
Ну и что?
drug01
drug01
13 сентября в 13:25
И один в поле воин
Cat01
Cat01
13 сентября в 13:24
Золотой игрок
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 13:23
Жарко будет!
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