Мюллер забил больше голов, чем любой другой игрок, в ворота «Барсы» в ЛЧ

«Бавария» встретится с «Барселоной» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Нападающий мюнхенского клуба Томас Мюллер забил шесть голов в пяти играх против каталонской команды, ни один другой игрок не отличился больше раз в матчах с «сине-гранатовыми» в ЛЧ. Мюллер оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2012/13 на «Альянц Арене», а после забил ещё один мяч на «Камп Ноу». В полуфинале ЛЧ сезона 2014/15 Томас также отправил один гол в ворота «Барселоны», а в сезоне 2019/2020 отметился дублем и результативной передачей во время победы «Баварии» в 1/4 финала со счётом 8:2.