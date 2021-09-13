Моуриньо — 48-й тренер, добравшийся до 1000-го матча в карьере. И побеждает чаще всех из современников

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13 сентября 2021, 11:56

Великий.

«Рома» вырвала победу в 1000-м матче Моуриньо

90 минут игры между «Ромой» и «Сассуоло» завершились со счетом 1:1, а в добавленное ко второму тайму время вышедшие на замену футболисты принесли Жозе Моуриньо победу в его 1000-м матче в карьере: Элдор Шомуродов скинул на Стефана Эль-Шаарави, а тот красивым ударом в касание поразил дальний угол — мяч от штанги отлетел в ворота.

Жозе Моуриньо ликовал, словно выиграл свою третью Лигу чемпионов, хотя эту победу мог украсть Джанлука Скамакка, которому тоже удался чумовой удар на исполнение. Но в этот вечер все было в пользу юбиляра: форвард «Сассуоло» залез в офсайд перед тем, как отправить мяч в ворота Руя Патрисиу. Португальский тренер, одержавший победу в своем 1000-м матче, поделился эмоциями после финального свистка:

Я всем соврал! Я уже несколько дней говорил команде, что эта тысячная игра не важна для меня… Но я ужасно боялся проиграть! К счастью, мы победили, и сегодня я бегал как ребенок, потому что я чувствовал себя на 12 лет, а не на 58.

Countless unforgettable moments... 🌟

🔜... and here's to many more to come!



Congratulations on 1000 games in management, Jose Mourinho! 💛❤️ #ASRoma pic.twitter.com/QRgFfKdsQj — AS Roma English (@ASRomaEN) September 12, 2021

Моуриньо — 48-й тренер в истории, покоривший отметку в 1000 матчей

Жозе Моуриньо стал вторым португальским тренером, ворвавшимся в когорту «тысячников» в этом году, в начале лета это сделал Фернанду Сантуш, на счету которого сейчас 1008 матчей. Моуриньо не составит труда догнать и обогнать соотечественника, ведь счетчик клубного тренера крутится гораздо быстрее, чем у наставника сборной. А теперь «Соккер.ру» намерен огласить весь список тренеров с 1000+ матчей за карьеру.

48. Жозе Моуриньо (Португалия) — 1000 матчей

47. Фернанду Сантуш (Португалия) — 1008

46. Ивица Осим (Югославия/Босния и Герцеговина) — 1010

45. Мик МакКарти (Ирландия) — 1019

44. Джон Сток (Шотландия) — 1038

43. Оттмар Хитцфельд — 1039

42. Дэнни Уилсон (Англия) — 1067

41. Рон Аткинсон (Англия) — 1078

- Уже в текущем сезоне Жозе Моуриньо может обойти не только Сантуша, но и двух таких же обладателей Кубка европейских чемпионов, как и он сам, — Джона Стока («Селтик»-1967) и Оттмара Хитцфельда («Боруссия Д»-1997 и «Бавария»-2001).

40. Джон Тошак (Уэльс) — 1090

39. Свен-Горан Эрикссон (Швеция) — 1092

38. Джим МакЛин (Шотландия) — 1094

37. Джо Ройл (Англия) — 1096

36. Брайан Хортон (Англия) — 1098

35. Джим Джеффрис (Шотландия) — 1116

34. Джек Адденбрук (Англия) — 1125

33. Алан Бакли (Англия) — 1126

32. Джон Коулман (Англия) — 1136

31. Тони Пулис (Уэльс) — 1137

- В четвертом десятке тренеров по количеству матчей в профессиональной карьере сплошь представители Великобритании за исключением шведа Эрикссона, который тоже занимает особое место в истории британского футбола: Свен-Горан — первый иностранный тренер в истории сборной Англии.

- Отдельно отметим шотландца Джима МакЛина, который все свои 1094 матча в карьере провел у руля «Данди Юнайтед», которым руководил в течение 22 лет (1971-1993).

30. Мэтт Басби (Шотландия) — 1147

29. Душан Баевич (Югославия/Босния и Герцеговина) — 1148

28. Луис Арагонес (Испания) — 1151

27. Ленни Лоуренс (Англия) — 1163

26. Билл Струт (Шотландия) — 1180

25. Билл Шенкли (Шотландия) — 1190

24. Денис Смит (Англия) — 1195

23. Рой Ходжсон (Англия) — 1213

22. Юпп Хайнкес (Германия) — 1224

21. Отто Рехагель (Германия) — 1225

- Билл Струт — еще один шотландский тренер одного клуба в списке «тысячников». Струт на протяжении 34 лет (1920-1954) возглавлял «Глазго Рейнджерс», выиграл 18 чемпионских титулов и 10 Кубков Шотландии.

- Луис Арагонес и Отто Рехагель — чемпионы Европы; Мэтт Басби и Юпп Хайнкес — обладатели Кубка чемпионов.

20. Карло Маццоне (Италия) — 1278

19. Валерий Лобановский ( СССР /Украина) — 1317

18. Джордж Рэмзи (Шотландия) — 1327

17. Кристиан Гуркюфф (Франция) — 1347

16. Юрий Сёмин ( СССР /Россия) — 1359

15. Джованни Трапаттони (Италия) — 1382

14. Грэм Тейлор (Англия) — 1384

13. Харри Рэднапп (Англия) — 1391

12. Рикардо Ферретти (Бразилия/Мексика) — 1409

11. Бобби Робсон (Англия) — 1446

- 74-летний Юрий Сёмин, возглавивший «Ростов» в августе, является рекордсменом среди отечественных тренеров и входит в топ-3 работающих ныне специалистов с наибольшим количеством матчей в карьере.

10. Брайан Клаф (Англия) — 1453

9. Джим Смит (Англия) — 1475

8. Фред Эверисс (Англия) — 1520

7. Нил Уорнок (Англия) — 1545

6. Дарио Гради (Италия/Англия) — 1557

5. Вилли Мейли (Шотландия) — 1612

4. Алек Сток (Англия) — 1618

3. Грэм Тернер (Англия) — 1659

2. Арсен Венгер (Франция) — 1701

1. Алекс Фергюсон (Шотландия) — 2155

- У Нила Уорнока наибольшее количество матчей в карьере среди действующих тренеров. 72-летний англичанин возглавляет «Мидлсбро».

- Вилли Мейли — рекордсмен среди тренеров одного клуба. Шотландец тренировал «Селтик» на протяжении 43 лет (1897-1940), выиграл 16 чемпионских титулов и 14 Кубков Шотландии.

- Сэр Алекс Фергюсон остается единственным тренером в истории, который перешагнул через отметку в 2000 матчей.

У Жозе Моуриньо прекрасный процент побед — 64%

Португалец выиграл 640 матчей из 1000, и это выдающийся показатель. Из тренеров с 1000+ матчей за карьеру Жозе уступает только двум шотландцам, тренировавшим «Селтик» и «Рейнджерс» в первой половине XX века: у Билла Струта 66.83% побед с «рейнджерами», Вилли Мейли выиграл 64.5% матчей с «кельтами».

Эти тренеры родились в XIX веке и тренировали команды, исторически доминирующие в своем чемпионате, а Моуриньо логичнее сравнивать с Фергюсоном (58.1%), Венгером (54%) и Хайнкесом (51.1%). У Луи ван Гала 60.61% побед в 914 матчах, а Юрген Клопп выиграл чуть больше половине — 52.5% из своих 908 игр.

Кстати, Юргена ждем в гильдии «тысячников» — осталось меньше 100 игр, но уже до конца этого года свой 1000-й матч в тренерской карьере должен провести наставник «Вест Хэма» Дэвид Моейс, у которого уже 988 игр. У Лучано Спаллетти 926 матчей в качестве тренера, у недавно покинувшего пост главного тренера сборной Турции Шенола Гюнеша — 955.