Моуриньо — 48-й тренер, добравшийся до 1000-го матча в карьере. И побеждает чаще всех из современников

Великий.

90 минут игры между «Ромой» и «Сассуоло» завершились со счетом 1:1, а в добавленное ко второму тайму время вышедшие на замену футболисты принесли Жозе Моуриньо победу в его 1000-м матче в карьере: Элдор Шомуродов скинул на Стефана Эль-Шаарави, а тот красивым ударом в касание поразил дальний угол — мяч от штанги отлетел в ворота.

Жозе Моуриньо ликовал, словно выиграл свою третью Лигу чемпионов, хотя эту победу мог украсть Джанлука Скамакка, которому тоже удался чумовой удар на исполнение. Но в этот вечер все было в пользу юбиляра: форвард «Сассуоло» залез в офсайд перед тем, как отправить мяч в ворота Руя Патрисиу. Португальский тренер, одержавший победу в своем 1000-м матче, поделился эмоциями после финального свистка:

